2020-05-06T07:26:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 6 мая 2020: выздоровели 85 тысяч человек

Мы представляем последние новости на 6 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 6 мая 2020: страна начала выходить из карантина 4 маяКоронавирус в Италии, последние новости на 6 мая 2020: страна начала выходить из карантина 4 маяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последние новости о коронавирусе в Италии на 6 мая 2020 года таковы: общее число зараженных достигло отметки в 213 013, 85 231 человек выздоровел от инфекции, скончались от нее - 29 315 человек.

С 4 мая в стране частично сняли ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. Итальянцы могут заниматься спортом и гулять в ближайших к дому парках, также им разрешено встречаться с ближайшими родственниками. Но пожилым людям все же придется передвигаться по улицам в медицинских масках в целях безопасности. Кроме того, профессиональные спортсмены могут возобновить тренировки, но, желательно, на закрытых площадках и в одиночестве.

До этой недели все это было под запретом: жители Италии могли дойти только до магазина продуктов, аптеки, выгулять собаку у дома и выбросить мусор в ближайший контейнер.

А к лету в стране постепенно начнут открываться бары, рестораны, кафе, парикмахерские, салоны красоты, торговые центры, а также музеи и кинотеатры. Также итальянцы смогут отдыхать летом на пляжах, но они будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. А вот для иностранцев въезд в страну, скорее всего, будет закрыт до конца этого года.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 6 мая 2020 года, число зараженных COVID-19 в настоящий момент опустилось ниже отметки в 100 тысяч. Накануне оно сократилось еще на 1513.

В Италии выздоровела 100-летняя женщина, ранее заразившаяся коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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