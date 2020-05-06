Коронавирус в Италии, последние новости на 6 мая 2020: выздоровели 85 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе в Италии на 6 мая 2020 года таковы: общее число зараженных достигло отметки в 213 013, 85 231 человек выздоровел от инфекции, скончались от нее - 29 315 человек.

С 4 мая в стране частично сняли ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. Итальянцы могут заниматься спортом и гулять в ближайших к дому парках, также им разрешено встречаться с ближайшими родственниками. Но пожилым людям все же придется передвигаться по улицам в медицинских масках в целях безопасности. Кроме того, профессиональные спортсмены могут возобновить тренировки, но, желательно, на закрытых площадках и в одиночестве.

До этой недели все это было под запретом: жители Италии могли дойти только до магазина продуктов, аптеки, выгулять собаку у дома и выбросить мусор в ближайший контейнер.

А к лету в стране постепенно начнут открываться бары, рестораны, кафе, парикмахерские, салоны красоты, торговые центры, а также музеи и кинотеатры. Также итальянцы смогут отдыхать летом на пляжах, но они будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. А вот для иностранцев въезд в страну, скорее всего, будет закрыт до конца этого года.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 6 мая 2020 года, число зараженных COVID-19 в настоящий момент опустилось ниже отметки в 100 тысяч. Накануне оно сократилось еще на 1513.