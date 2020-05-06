2020-05-06T08:43:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Профессор-кардиолог Мехман Мамедов: Экономику мы со временем восстановим, а погибших от коронавируса не вернуть

У многих есть скрытые заболевания, и это ухудшает прогноз при заражении COVID-19, предупреждает известный врач
Мехман МАМЕДОВВрач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, эксперт Лиги здоровья нацииkp.ru
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Либо мы сейчас минимизируем риски, либо будут большие потери. Это человеческие жизни и судьбы близких и просто соотечественниковЛибо мы сейчас минимизируем риски, либо будут большие потери. Это человеческие жизни и судьбы близких и просто соотечественниковФото: REUTERS
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Хочу обратиться ко всем как врач и исследователь. Власти просят вас оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Почему?

Вирус опасен? Да, но в отличии от некоторых коллег я не сторонник драматизации COVID-19. Как и другие респираторные инфекции, «корона» имеет разные проявления и течение. Зачастую тяжелее всего болезнь переносят и уходят из жизни люди старшего возраста. Но! Если у пациента есть скрытые заболевания, то даже в молодом-среднем возрасте стандартный прогноз может измениться.

Профессор-кардиолог Мехман Мамедов

Профессор-кардиолог Мехман Мамедов

А теперь ответьте на вопрос: вы давно были у врача, проходили диспансеризацию или другое всестороннее обследование? Вы уверены, что у вас здоровье в отличном состоянии?

Для справки: по оценкам экспертов в России сейчас в среднем у 40% людей, начиная с 35 — 40 лет, есть та или иная степень артериальной гипертензии (гипертонии). А это — один из факторов риска заболеть тяжелой формой COVID. Все больше россиян с избыточным весом, и это тоже один из серьезных факторов риска.

Есть и вторая проблема. Поток больных увеличивается, на здравоохранение ложатся все большие нагрузки. Если так пойдет и дальше, ресурсы будут сокращаться. Нам этого нельзя допустить сейчас. Нам нужно избежать летальных исходов и тяжелых осложнений. Каждая жизнь человека дорога.

Отдельно хочу сказать о медперсонале. Высокая вирусная нагрузка может даже молодого и здорового врача вывести из строя. Мы все в группе риска. Уже больше 80 медицинских работников, врачей, медсестер, санитаров в России погибли, исполняя свой долг вопреки всему. У многих нервная система на пределе.

Прошу вас, соблюдайте карантин, самоизоляцию. Либо мы сейчас минимизируем риски, либо будут большие потери. Это человеческие жизни и судьбы близких и просто соотечественников. Да, сейчас экономика переживает тяжелые времена. Со временем мы это победим, а вот ушедших не вернем никогда. Оставайтесь дома! Займитесь духовным обогащением и научитесь ограничениям. Это поможет нам выжить.

В ТЕМУ

В группе риска — гипертоники и люди с заболеваниями почек

По последним научно-медицинским данным риск тяжелого протекания COVID-19 повышен у пациентов с такими заболеваниями:

- гипертония,

- нарушения работы сердца: ишемическая болезнь сердца, аритмия и др.,

- диабет 1 и 2 типа,

- ожирение,

- онкологические заболевания,

- хронические заболевания органов дыхания: хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, астма,

- заболевания почек,

- аутоиммунные заболевания: ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др.,

- ВИЧ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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