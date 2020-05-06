Новые случаи заражения коронавирусом в России на 6 мая 2020: 10 559 заболевших за сутки

За последние сутки в России еще выявлено 10 559 новых случая коронавируса в 82 регионах. Такие данные на опубликовал оперативный штаб по предотвращению коронавирусом на 6 мая 2020 года.

- Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Больше всего заболевших в Москве – 5858 человек, в Московской области - 829, в Санкт-Петербурге – 312, в Нижегородской области – 272, Республике Дагестан -181, в Мурманской области – 136, Кабардино-Балкарской Республике – 105.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 1462 человека. За весь период зафиксировано 1537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

За последнюю неделю в Москве в два раза увеличились масштабы тестирования на коронавирус, всего за период эпидемии в столице уже провели 1 млн исследований.

- Тест на коронавирус в обязательном порядке берется у людей с признаками ОРВИ, с пневмонией и тем, кто живет в одной квартире с пациентом, у которого подтвержденный диагноз COVID-19, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.