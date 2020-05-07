2020-05-06T11:00:33+03:00
Спорт

От коронавируса скончался бывший вице-президент «Реала»

Ранее эпидемия унесла жизнь экс-президента
Сергей КИРИЛЛОВ
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Суарес был членом мадридского клуба "Реал" в течение 33 летСуарес был членом мадридского клуба "Реал" в течение 33 лет
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Испанский королевский клуб сообщил, что не стало бывшего экс-президента клуба Амадора Суареса. Бывший функционер «Реала», которому было 76 лет, скончался от коронавируса.

Суарес был членом мадридского клуба "Реал" в течение 33 лет. Три года из них - с 2006 по 2009 год - он занимал пост вице-президента клуба.

Клуб на своем сайте выражает соболезнования и напоминает, что во время его пребывания в качестве члена правления мадридского "Реала" футбольная команда Клуба выиграла два титула ЛаЛиги и Суперкубок Испании, а баскетбольная команда - Лигу и Кубок УЛЕБ.

Увы, это уже не первая жертва эпидемии в королевском клубе. Ранее от эпидемии скончался экс-президент «Реала» Лоренсо Санс. Всего в Испании на сегодняшний день заразились коронавирусом 250 тысяч человек, 25 тысяч из них умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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