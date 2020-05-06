Генпрокуратура: сообщение об искусственном создании коронавируса - фейк

Генеральная прокуратура России официально заявила, что коронавирус не является биологическим оружием, которое было создано для проведения чипирования населения. Ведомство ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения и официальные органы власти России, которые не подтверждают эту информацию.

Помимо этого прокуратура Московской области обращает внимание на то, что в сети появилась недостоверная информация о появлении лекарств от коронавируса.

- В описании к товарам сообщается, что "в Казахстане найдена вакцина от коронавируса. Это мощнейшие иммуномодуляторы… вы получаете надежную защиту от китайского коронавируса и излечитесь от него". Эта информация носит недостоверный характер, в настоящее время отсутствует специальное лекарственное средство для лечения коронавируса, - заявили в прокуратуре столицы.

Также прокуратурой г. Москвы в социальной сети «Одноклассники» и на портале YouTube найдены видеоролики под названием «Коронавирус. Разоблачение», «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3».

"В указанных видеозаписях сообщается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов. Ни Всемирной организацией здравоохранения, ни Правительством Российской Федерации, ни другими официальными органами власти России не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции, - говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры.

В это время прокуратура Краснодарского края изучила в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube видеозапись, автор которой демонстрирует заваренную дверь в подъезд многоквартирного жилого дома с прорезанным квадратным отверстием небольшого размера, предназначенным для передачи продуктов питания. При этом он указывает, что данные меры приняты в связи с обнаружением у одного из жителей коронавируса.

- По информации и.о. заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, опубликованный материал не соответствует действительности, - отметили в надзорном ведомстве.

На основании закона Генпрокуратура России обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

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