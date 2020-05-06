2020-05-06T11:09:03+03:00
Общество

Генпрокуратура: сообщение об искусственном создании коронавируса - фейк

Ведомство обратилось с требованием к Роскомнадзору убрать из сети подобные измышления
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments1
Генеральная прокуратура России официально заявила, что коронавирус не является биологическим оружием, которое было создано для проведения чипирования населения.Генеральная прокуратура России официально заявила, что коронавирус не является биологическим оружием, которое было создано для проведения чипирования населения.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Генеральная прокуратура России официально заявила, что коронавирус не является биологическим оружием, которое было создано для проведения чипирования населения. Ведомство ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения и официальные органы власти России, которые не подтверждают эту информацию.

Помимо этого прокуратура Московской области обращает внимание на то, что в сети появилась недостоверная информация о появлении лекарств от коронавируса.

- В описании к товарам сообщается, что "в Казахстане найдена вакцина от коронавируса. Это мощнейшие иммуномодуляторы… вы получаете надежную защиту от китайского коронавируса и излечитесь от него". Эта информация носит недостоверный характер, в настоящее время отсутствует специальное лекарственное средство для лечения коронавируса, - заявили в прокуратуре столицы.

Также прокуратурой г. Москвы в социальной сети «Одноклассники» и на портале YouTube найдены видеоролики под названием «Коронавирус. Разоблачение», «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3».

"В указанных видеозаписях сообщается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов. Ни Всемирной организацией здравоохранения, ни Правительством Российской Федерации, ни другими официальными органами власти России не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции, - говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры.

В это время прокуратура Краснодарского края изучила в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube видеозапись, автор которой демонстрирует заваренную дверь в подъезд многоквартирного жилого дома с прорезанным квадратным отверстием небольшого размера, предназначенным для передачи продуктов питания. При этом он указывает, что данные меры приняты в связи с обнаружением у одного из жителей коронавируса.

- По информации и.о. заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, опубликованный материал не соответствует действительности, - отметили в надзорном ведомстве.

На основании закона Генпрокуратура России обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

КСТАТИ

"В России нарушителей карантина скармливают львам": Пять самых нелепых фейков про коронавирус

Из-за мировой пандемии коронавируса в соцсетях плодятся тысячи фейковых новостей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вячеслав Никонов: Поговорите с детьми о Победе!
Известный ученый и политик Вячеслав Никонов рассказал о своей новой книге, поделился воспоминаниями о знаменитом деде Вячеславе Молотове и напомнил о значимости сохранения памяти о Победе во Второй мировой войне.
Новости 24
В США отказались сокращать добычу нефти
Трамп передал Путину послание о саммите «ядерной пятерки»
Медицинский самолет разбился в Аргентине
Семь человек пострадали в ОАЭ во время пожара в небоскребе
Медицинский эксперт правительства Британии ушел в отставку из-за визитов любовницы
В Минздраве перечислили правила, с которыми придется жить и после пандемии
Тренер рассказал, как сохранить спортивную мотивацию в период изоляции
Россия вошла в топ-5 стран по количеству зараженных коронавирусом
В России за сутки от коронавируса умерло 86 человек
ВОЗ призвала с осторожность использовать народные средства против коронавируса
Грузия предупредила Киев и Зеленского о «серьезных проблемах» от Саакашвили
Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля
В Москве от коронавируса вылечились уже 8 458 человек
Спасатели поймали змею в московской квартире
Россияне стали встречать кризисы более грамотными
В МИД Украины назвали тактические задачи по «возвращению» Крыма
Бензин дорожает минимальными темпами за последние пять лет
Южнокорейская разведка назвала абсурдными слухи о болезни Ким Чен Ына
Леонид Рошаль считает оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Эксперты назвали сроки восстановления бизнеса после кризиса
Россияне стали в 10 раз чаще посещать сайты мошенников
Российские ученые разработали нанонити, способные сдерживать распространение коронавируса
За 2019 год долги россиян за ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей
Учёные снова отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России