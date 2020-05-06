Ассоциация букмекерских контор помогла врачам в борьбе с коронавирусом

Ассоциация приобрела и предоставила в безвозмездное пользование Департамента здравоохранения Москвы необходимое медицинское оборудование – средства индивидуальной защиты, комплекты и аппараты для респираторной поддержки при коронавирусе, приборы для непрерывного контроля состояния пациентов, реанимационное оборудование и рентгеновские аппараты.

«Сейчас как никогда важно сплотиться всем участникам рынка вне зависимости от сферы их деятельности. Сложившаяся ситуация как в России, так и в мире беспрецедентна по масштабам бедствия, и только совместными усилиями мы сможем ее преодолеть, — говорит Президент СРО БК Дарина Денисова. — Мы считаем своим долгом оказать помощь медицинским работникам и Департаменту здравоохранения Москвы в борьбе с пандемией и будем рады, если коллеги из других отраслей предпринимательства также поддержат нашу инициативу».

Представители легального букмекерского рынка России традиционно выделяют средства на социальные инициативы в сфере спорта. Данные ресурсы направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.

Сейчас, несмотря на кризис и практически полное отсутствие спортивных событий, ведущие компании отрасли оказывают поддержку медицинской системе России.

Лидеры букмекерской индустрии понимают, что главное сейчас – строгое соблюдение карантинных мер и всемерная помощь медикам, которые находятся на передовой войны с коронавирусом. 15 лицензиатов, входящих в состав СРО БК, еще раз доказали, что букмекерство в России – социально ответственный бизнес, который не остается в стороне, когда страна столкнулась с бедой.

СРО «Ассоциация букмекерских контор» - объединение российских букмекерских компаний, основанное в 2014 году. Членами организации являются такие известные БК, как «Фонбет», «Олимп», «Леон», «Марафонбет», GGBet, BingoBoom, «Зенит», «Голденбет» и другие.