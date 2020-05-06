"Дай телефон, позвонить": В Москве задержали мужчину, который обокрал таксиста

История о, пожалуй, самом доверчивом таксисте месяца случилась в Москве на улице Фестивальная. Туда 23-летний Сергей В.* привез своего клиента. Сумма поездки составила 2700 рублей, которых у пассажира по нелепой случайности при себе не оказалось. Пассажир утешил таксиста, что сейчас все исправит и быстро сбегает домой, возьмет забытый кошелек и спустится рассчитаться. Таксист поверил мужчине на слово и стал ждать. Спустя продолжительное время Сережа понял, что его попросту кинули. Огорченный, но не сломленный таксист взял телефон и хотел было звонить в полицию, как заметил, что с его банковской карты пропали 5000 рублей. В этот момент Сергей вспомнил, что во время поездки ушлый пассажир просил у него телефон позвонить, а после вернул как ни в чем не бывало.

«В полицию обратился 23-летний таксист Сергей В.* Мужчина рассказал, что один из его клиентов не только не рассчитался за проезд, но и умудрился украсть у Сергея честно заработанные 5000 рублей, переведя их с мобильно телефона таксиста себе на счет. В ходе оперативно розыскных мероприятий был установлен и задержан неоднократно судимый за кражи и грабежи 23-летний москвич Кирилл Ж.* Мужчина был полностью изобличен в совершении данного преступления.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ - Мошенничество.