Коронавирус в Китае, последние новости на 6 мая 2020: за сутки выявлено всего два случая, а больницы Ухани опустели

По состоянию на 6 апреля 2020 года в Китае за сутки выявлено два новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Известно, что оба случая зафиксированы в провинции Шэньси. Заболевшими коронавирусом оказались сотрудники авиакомпании Air China. Они обслуживали рейс CA910 Москва-Пекин 27 апреля. Тогда вирус обнаружили у 27 пассажиров, а контактировавших с ними отправили на карантин. Позже у двух стюардов тесты показали положительный результат.

Также у троих жителей Шанхая подозревают COVID-19. За сутки в стране не зафиксировано летальных исходов, а больницы Ухании и провинции Хубэй опустели – в них не осталось больных коронавирусом.

Теперь все россияне, решившие прилететь Китай рейсом Air China, обязаны предоставлять документ об отсутствии у них COVID-19. Справку граждане должны получить не менее, чем за 120 часов до рейса.

В Китае 4 мая открылся маршрут регулярных грузовых железнодорожных перевозок Китай-Европа. Он связывает китайский город Иу и столицу Литвы. Протяженность маршрута - 10146 километров, он проходит через Казахстан, Россию и Беларусь.