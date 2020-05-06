2020-05-06T11:54:09+03:00
Дом. Семья

«Сидела под холодильником и шипела»: в квартиру к москвичке заползла змея

Пришлось вызывать спасителей, а хозяина рептилии, которая сбежала из террариума так и не нашли
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
По версии спасателей, змея, скорее всего, сбежала из квартиры соседейПо версии спасателей, змея, скорее всего, сбежала из квартиры соседей
Изменить размер текста:

Поздно вечером во вторник, 5 мая, в службу спасении позвонила испуганная москвичка. Женщина рассказала, что собственными глазами видела, как через вентиляцию в ее кухню заползла змея.

- Помогите, она сидит под холодильником и шипит, - взмолилась женщина.

Через несколько минут в квартире на улице Введенского, что на Юго-западе Москвы, работали спасатели. Сама москвичка в испуге выбежала из жилища в подъезд.

- С помощью специального оборудования - набора серпентолога- змею удалось поймать и извлечь из квартиры, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Правительства Москвы.

По версии спасателей, змея, скорее всего, сбежала из квартиры соседей. Таких рептилий довольно часто содержат в домашних условиях. Но найти хозяина этой змеи так и не удалось. В итоге южноамериканского маисового полоза передали в центр передержки диких животных департамента природопользования Москвы.

Сотрудники МЧС поймали змею в одной из московских квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперт предупредил о всплеске заболеваемости коронавирусом через одну-две недели
Трансжиры и мышьяк: эксперты предупредили россиян об опасности чипсов
«Золотое кольцо Сибири» номинировано на премию «Хрустальный компас»
Евросоюз вошел в самую глубокую экономическую рецессию в истории из-за пандемии
«Эпоха четырех стенок пандемии должна заканчиваться»: Милонов предложил разрешить гулять в парках
Клинцевич прокомментировал планы США осваивать Луну без участия России
Обращение Владимира Путина 6 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
Ученые рассказали, в каких странах будет невозможно жить уже через 30 лет
Китай считает абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Певица Граймс объяснила, почему сына Илона Маска назвали нечитаемым именем
В США отказались сокращать добычу нефти
Трамп передал Путину послание о саммите «ядерной пятерки»
Медицинский самолет разбился в Аргентине
Семь человек пострадали в ОАЭ во время пожара в небоскребе