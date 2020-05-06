«Сидела под холодильником и шипела»: в квартиру к москвичке заползла змея

Поздно вечером во вторник, 5 мая, в службу спасении позвонила испуганная москвичка. Женщина рассказала, что собственными глазами видела, как через вентиляцию в ее кухню заползла змея.

- Помогите, она сидит под холодильником и шипит, - взмолилась женщина.

Через несколько минут в квартире на улице Введенского, что на Юго-западе Москвы, работали спасатели. Сама москвичка в испуге выбежала из жилища в подъезд.

- С помощью специального оборудования - набора серпентолога- змею удалось поймать и извлечь из квартиры, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Правительства Москвы.

По версии спасателей, змея, скорее всего, сбежала из квартиры соседей. Таких рептилий довольно часто содержат в домашних условиях. Но найти хозяина этой змеи так и не удалось. В итоге южноамериканского маисового полоза передали в центр передержки диких животных департамента природопользования Москвы.