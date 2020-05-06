Коронавирус в Швеции, последние новости на 6 мая 2020 года: количество зараженных превысило 23 216 человек

По состоянию на 6 мая 2020 года в Швеции количество заразившихся коронавирусом достигло 23 216 человек. На сегодняшний день в королевстве выздоровело 1 543 человека, погибли 2 854 пациента.

Отметим, что Швеция – одна из немногих стран, где не вводили всеобщий карантин из-за пандемии коронавируса. Жителей Швеции лишь попросили соблюдать социальную дистанцию, работать из дома и отказаться от поездок по стране без острой необходимости. В стране работают кафе и рестораны, а дети ходят в школы.

Однако на днях власти страны усомнились в правильности отказа страны от карантинных мер. Об этом поведал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в беседе с журналистами. Он также отметил, что, возможно, в стране придется изменить свое решение по принятым мерам.

Также на днях в стране сообщили о двух главных мерах борьбы с коронавирусом – нужно мыть руки и соблюдать дистанцию, сообщает РБК.

- Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям, - сообщил генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.

Он отметил, что не обязательно ужесточать пограничный контроль и похвалил шведов за соблюдение дистанции.