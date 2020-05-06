Умер ученый и разработчик первого в России психографического теста

Либин Виктор Владимирович скончался в своей квартире в подмосковном Одинцове. Ему был 81 год. В тот день соседка учёного, которая часто навещала пожилого мужчину, услышала странные звуки из-за стены, там будто кто-то задыхался. Женщина позвонила в дверь, но никто не открывал, тогда она поспешила вызвать скорую помощь. Она знала, что Виктор Владимирович в последнее время жаловался на боль в груди, а недавно ещё и стал испытывать трудности с дыханием.

— После прибытия скорой на место также была вызвана полиция. В квартире по Комсомольской улице был обнаружен труп мужчины 1939 года рождения. При жизни мужчина жаловался на трудность дыхания. Последние месяцы проблема с дыханием прогрессировала, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Имя Либина Виктора Владимировича широко известно психологам по всему миру, именно он разработал первый отечественный психографический тест. Этой работой учёный занимался более 40 лет, а сам тест в последствии был назван в его честь. Вместе с коллегами Виктор Владимирович проанализировал более 30 тысяч рисунков, созданных 5 тысячами людей разного пола и возраста. На основе заключений, полученных в ходе этой длительной и кропотливой работы, психологи научились определять тип индивидуальности человека. Испытуемому предлагалось изобразить фигуру человека, используя только три геометрические формы: квадрат, круг и треугольник. У каждого из этих символов есть своё значение, соответствующее процессам, протекающим в нервной системе, так треугольник символизирует возбуждение, квадрат - торможение, а круг - циркуляцию энергии. В зависимости от последовательности, количества и комбинации символов в рисунке учёные научились считывать особенности психики определённого человека и создавать психологический портрет его личности.

Виктор Владимирович стал ведущим экспертом в сфере создания психодиагностических систем. Он занимался также прогнозированием успешности летного состава авиации, изучал особенности психологической подготовки к полетам высшего пилотажа. Его волновали проблемы и точность диагностики призывников для службы в Вооруженных силах РФ, а также работа с военнослужащими и членами их семей. Его дело продолжил его сын. Работы Либина используются в качестве учебной литературы не только в России. Его работы также хранятся в библиотеке Конгресса США.