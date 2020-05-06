2020-05-06T13:12:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Маски в метро Москвы в период коронавируса: нужно ли носить, как и где купить

В метро Москвы теперь можно купить защитные маски и перчатки. Корреспондент «КП» протестировал вендинговый аппарат
Андрей АБРАМОВПавел КЛОКОВ
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Со вчерашнего дня в вендинговых аппаратах, в которых продают шоколадки и напитки, появились пакетики с медицинскими масками и перчаткамиСо вчерашнего дня в вендинговых аппаратах, в которых продают шоколадки и напитки, появились пакетики с медицинскими масками и перчаткамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ехал на метро в переполненном вагоне. Девять человек одновременно! Случай для сегодняшних реалий почти беспрецедентный. По крайней мере, двумя днями ранее мне подали персональный поезд, в котором не было ни души. Как бы ни ругали москвичей, а особый режим они все-таки соблюдают. Большинство спускаются в подземку в перчатках и защитной маске. Диктор то и дело напоминает о том, что нужно беречь себя, соблюдать дистанцию не менее полутора метров и не совершать праздных поездок (без важной причины).

Накануне в администрации метрополитена сообщили, что все поручни в поездах, сидения, резиновые перила на эскалаторах, турникеты в обязательном порядке дезинфицируются раз в полтора-два часа (терминалы для продажи билетов - раз в час). А со вчерашнего дня в вендинговых аппаратах, в которых продают шоколадки и напитки, появились пакетики с медицинскими масками и перчатками.

Стоимость одного набора - 50 рублей. Покупка совершается элементарно. Вводишь двухзначный код товара, прикладываешь карту для оплаты (наличку тоже принимает) и забираешь пакет.

Стоимость одного набора - 50 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость одного набора - 50 рублейФото: Михаил ФРОЛОВ

Уровень фильтрации у маски - 99 процентов (так написано на упаковке). И даже инструкция по применению есть, понятная даже детсадовцам. Первое. Достаньте маску. Второе. Наденьте ее на лицо. Ну и дальше - «зафиксируйте верхний край», «расправьте так, чтобы облегала подбородок», «добейтесь такого расположения маски, чтобы все ее края плотно прилегали к лицу, закрывая нос и рот»... Срок годности - пять лет. Производитель - Китай.

Честно говоря, я думал, что услуга не будет пользоваться спросом, потому как во время покупки приходится касаться терминала, в частности, крышки, за которой сваливается товар. Но нет. За масками выстраивается чуть ли не очередь (речь идёт о станции метро «Маяковская»). Молодая родительница с дочкой. Остриженный налысо студент. Две подружки, сказавшие «КП»:

- Мы рады, что цена приемлема. А то говорили, одна маска будет стоить 250 рублей. Никаких денег не напасёшься. За перчатки отдельное спасибо. Буквально сегодня заходили в аптеку - их там нет.

Следующий подходит курьер «Яндекс.Еды» Алексей. Говорит, что без средств индивидуальной защиты уже давно не работает. По десять раз на дню заходишь в подъезды, открываешь двери, нажимаешь в лифте на кнопки. Да и вообще - в маске спокойнее. Курьер надевает ее в транспорте и в помещениях. На улице снимает.

Курьер «Яндекс.Еды» Алексей говорит, что без средств индивидуальной защиты уже давно не работает Фото: Михаил ФРОЛОВ

Курьер «Яндекс.Еды» Алексей говорит, что без средств индивидуальной защиты уже давно не работаетФото: Михаил ФРОЛОВ

За ним подбегает девушка Анастасия.

- У меня, - говорит, - масок была целая стопка. И вот недавно как раз кончились.

На две кнопки нажала, карту приложила - готово.

Я последовал ее примеру. Небольшие проблемы возникли с перчатками. Я напяливал их на пальцы примерно как Волк обувался в коньки. Не лезут, хоть убей. Но минут через пять все получилось. С маской вообще все просто. С ней бы я справился даже без инструкции.

КОНКРЕТНО

На каких станциях метро можно купить набор из медицинской маски и одноразовых перчаток:

«Первомайская», «Строгино», «Пятницкое шоссе», «Домодедовская», «Маяковская», «Марксистская», «Коньково», «Свиблово», «Сухаревская», «Тургеневская», «Ясенево», «Борисово», «Крестьянская застава», «Римская», «Трубная».

В ближайшее время такая услуга появится и на других станциях.

ВОПРОС РЕБРОМ

Нужно ли носить маски в метро?

— В инструкции Всемирной организации здравоохранения сказано, что носить маску следует только, если находитесь в одном помещении с инфицированным коронавирусом или вы сами заражены, — рассказала «КП» врач-терапевт Ольга Дунаева. — С другой стороны, во многих странах, в том числе России, продолжают раздавать маски на улицах, подстегивая населения использовать защиту. В рекомендациях Роспотребнадзора сказано, что эффективность масок в общественном транспорте не доказана. Думаю, от ношения маски в метро хуже не будет, но если соблюдать условия: носить одноразовую не более двух часов, не трогать лицо, мыть руки с мылом и обрабатывать спиртосодержащим (70%) антисептиком. Помните, что маска собирает на себе микробы. После ношения, ее нужно аккуратно снять за петли, сложить в мешочек и выкинуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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