«Остров фортов» и фонд «Память поколений» вместе помогут ветеранам Кронштадта

6 мая проект «Остров фортов» и Благотворительный фонд «Память поколений» заключили соглашение о развитии совместного проекта. Проживающие в Кронштадте участники Великой Отечественной войны и труженики блокадного Ленинграда получат благотворительную помощь по заявкам, которые будут направлены с помощью сотрудников проекта «Остров фортов» в фонд «Память поколений». Ветераны сами укажут необходимые им оборудование для поддержания здоровья и физической активности. Таким образом, каждый из них в зависимости от пожеланий сможет получить действительно необходимые вещи. Например, аппараты измерения давления, слуховые аппараты, ходунки. Кроме того, в заявке предусмотрена графа о состоянии здоровья ветерана, которая позволит специалистам оперативно оценить срочность предоставления помощи.

«Одна из главных составляющих миссий проекта «Остров фортов» – сохранение исторической памяти Кронштадта, живыми символами которой являются кронштадтские ветераны Великой Отечественной войны, - пояснила соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева. - Мы считаем необходимым помочь персонально каждому из них, сделать все возможное для содействия их долголетию, социальной и физической активности. Мы очень рады, что инициативу по оказанию адресной помощи участникам войны в преддверии 75-летия Победы «Остров фортов» будет реализовывать вместе с Благотворительным фондом «Память поколений», который оказывает медицинскую помощь ветеранам всех боевых действий на всей территории нашей страны».

«Наш фонд круглогодично оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам России. И, конечно, мы с радостью откликнулись на предложение поддержать в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне инициативу коллег проекта «Остров фортов» - благодаря нашей совместной работе ветераны ВОВ Кронштадта смогут получить необходимые медикаменты, слуховые аппараты, ходунки и коляски и многое другое, - сообщила исполнительный директор Благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова. - Безусловно, необходимо сохранять историческую память, но также важно помогать ныне живущим ветеранам».

Совместная адресная помощь ветеранам Кронштадта ко Дню Победы - только начало сотрудничества проекта «Остров фортов» и фонда «Память поколений». В дальнейшем планируется поддерживать старшее поколение кронштадтцев на постоянной основе: уже в разработке проведение благотворительных культурно-досуговых мероприятий для ветеранов.

ВАЖНО!

Напомним, проект «Остров фортов» нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Он предполагает создание на территориях общей площадью более 100 га, прилегающих к Каботажной гавани, нового городского кластера с комфортными общественными пространствами, в т.ч. благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными, образовательными и другими объектами.

Параллельно будет создаваться обеспечивающая инфраструктура – системы энерго- и водоснабжения и др., расширяться улично-дорожная сеть.

Как ожидается, благодаря комплексному подходу, развитию не только рекреационной, но также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры общего пользования позитивный эффект от проекта выйдет далеко за пределы его территории. Кластер «Остров фортов» станет не просто точкой роста, а фактически катализатором социально-экономического развития всего Кронштадта.

На первом этапе Проекта – в 2020 году будут построены первая очередь исторического парка с Аллеей героев российского флота, тематическим веревочным парком для детей и другими комфортными общественными пространствами для отдыха и развлечений кронштадтцев. Кроме того, будет открыт военно-патриотический «Лагерь настоящих героев» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фонд «Память поколений» — единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна. Основан 22 июня 2015 года. За время работы помощь оказана более чем 12 000 ветеранов, проживающих в различных городах России от Калининграда до Владивостока, на общую сумму порядка 1,285 млрд рублей.