Раньше Роскосмос терял спутники. Теперь потерял - генерального конструктора

Смерть от коронавируса генерального конструктора пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгения Микрина – это ЧП. Причем ЧП рукотворное.

Объяснять все тем, что болезнь в должностях не разбирается и косит всех подряд – значит согласиться с тем, что Система не в состоянии обеспечить должный уровень безопасности даже для ключевых лиц государства.

Впрочем, это было понятно уже после визита Путина в «Коммунарку», когда заболел коронавирусом главный врач больницы Денис Проценко, нарушивший базовые требования инфекционной безопасности, известные любому студенту-медику.

Тогда же у всех возник так и оставшийся без ответа вопрос – где была охрана, когда Проценко без маски «ручкался» с главой государства, подвергая опасности и его и всю 148-миллионную страну?

Потом – заболел Мишустин. Согласно Конституции – второе лицо в государстве.

И снова те же самые вопросы к Системе, которая не в состоянии обеспечить безопасность ключевых людей в государстве.

Евгений Микрин – не был первым сотрудником Роскосмоса, который заразился коронавирусом.

Первая официальная информация о 9 заболевших появилась 6 апреля. Когда корпорация начала тестировать сотрудников – неизвестно. Видимо, тогда и начала.

Почему сразу не были приняты меры карантинного характера для стратегической индустрии, которая помимо космоса, самым тесным образом связана с разработкой военной ракетной техники – необъяснимо.

Для того, чтобы перевести на казарменное положение ключевых сотрудников корпорации - инженеров, ученых, конструкторов - не нужно было никаких экстраординарных усилий, масштабного финансирования и указа президента.

Владимир Путин и главный врач больницы Денис Проценко. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

У Роскосмоса достаточно ведомственных санаториев и домов отдыха, для того, чтобы разместить там сотни людей, включая и членов их семей. Обеспечить им комфортные условия для проживания и исключить все физические контакты с внешней средой. Организовать их доставку стерильным транспортом до места работы – тоже не очень сложно.

Конечно возникает вопрос про личные права и свободы. Многие скажут, мол не сталинские времена, в «шарашку» ученых не загонишь.

А не надо в шарашку. Подписывается дополнение к контракту, который есть у каждого высокопоставленного сотрудника Роскосмоса, платятся серьезные дополнительные деньги, которые компенсируют временные неудобства. И все. В конце концов, многие из них подписывали документы о допуске к работе с государственными секретами. А там тоже довольно много условий, ограничивающих личную свободу.

Но ничего этого сделано не было.

Роскосмос 15 апреля сообщил о болезни Микрина, а уже 17 апреля отрапортовал о первых смертях среди сотрудников.

К 27 апреля 111 сотрудников Роскосмоса были заражены, 3 - умерли.

Сколько еще заболеет и сколько умрет – Бог знает.

85 лет назад 4 мая 1935 года на выпуске красных командиров товарищ Сталин произнес свою ставшую крылатой фразу "Кадры решают все".

С тех пор ничего не изменилось. Не было бы Сергея Королева, Мишина, Исаева, Воскресенского, Садовского, Ключарева, не было бы ни межконтинентальных баллистических ракет, ни полета Гагарина.

Даже тоталитарный Советский Союз понимал ценность таланта, незаменимость уникальных специалистов. Берег их, охранял, создавал условия для работы.

Можно ли представить, чтобы в 1959 году Сергей Павлович Королев мог умереть от оспы или холеры?

Да, можно. Если бы космической программой Советского Союза тогда руководил Дмитрий Рогозин.

Правда тогда и космической программы никакой бы не было.

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