2020-05-06T15:31:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 6 мая 2020: карантин в стране продлили до 17 мая

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 6 мая 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердился еще у 2963 жителей Индии, общее число зараженных к 6 мая 2020 года составило 49436 человек. Еще 127 скончались за сутки, всего за время борьбы с вирусом умерли 1695 человек, а выздоровели – 14183 (+1300 новых случаев выздоровления).

Наибольшее число зараженных по-прежнему регистрируется в центральном штате Махараштра – только за сутки там диагноз выявили у 984 человек. На втором месте идет западный штат Гуджарат – там за сутки зарегистрировано 441 случая заболевания, и на третьем – столица Дели, где прирост заболевших составил 206 человек.

КАРАНТИН В СТРАНЕ ПРОДЛИЛИ ДО 17 МАЯ

Напомним, что раньше правительство Индии продлило карантин в стране до 17 мая, при этом штаты поделены на три зоны – красные (где наибольшее число заболевших), оранжевые (небольшое число) и зеленые (практически нет заболевших). Так, в оранжевых и зеленых зонах жителям разрешено пользоваться услугами такси и общественного транспорта, ходить в парикмахерские. А вот учебные, развлекательные заведения, кинотеатры и крупные торговые центры, поезда и метро по-прежнему закрыты по всей стране, также индийцам запрещено пересекать границы штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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