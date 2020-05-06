Коронавирус в Казахстане, последние новости на 6 мая 2020: за сутки COVID-19 выявлен еще у 21 человек

По последним данным министерства здравоохранения Казахстана, за минувшие сутки в стране зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших по состоянию на 6 мая 2020 года достигло 4298 человек. Число скончавшихся от COVID-19 по-прежнему остается неизменным – 29 человек, а вот количество выздоровевших пополнили еще 20 пациентов – всего от опасного вируса излечились 1299 жителей Казахстана.

БЕРЕМЕННАЯ АЛМАТИНКА И ТРОЕ ЕЕ ДЕТЕЙ ВЫЛЕЧИЛИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

Радостное событие произошло в Алматинской области: там из больницы с выздоровлением выписалась 34-летняя беременная женщина и трое ее маленьких детей. Как сообщает издание Тengrinews.kz, мать с детьми попали в Енбекшиказахскую больницу три недели назад с пневмонией, а вскоре пришли положительные анализы на коронавирус. Врачам было важно сохранить не только жизнь беременной пациентки, но и ее нерожденного ребенка.

- Врачи держали пациентку под строгим контролем. Трех детей женщины 10, 4 и 2 лет также лечили по определенному алгоритму. Спустя 21 день они были выписаны с выздоровлением, сейчас они чувствуют себя хорошо, - рассказывает главный врач больницы Жамила Абеубова.