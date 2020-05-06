Коронавирус в Испании, последние новости на 6 мая 2020: погибли 244 человека за сутки, режим повышенной готовности могут продлить

По состоянию на 6 мая 2020 года за последние сутки в Испании от коронавируса погибли 244 человека, сообщает министерство здравоохранения страны. Отметим, что до этого в течение трех дней подряд в стране регистрировалось менее 200 летальных исходов. Таким образом, с начала эпидемии в стране погибли 25 857 человек. Испания вышла на четвертое место по количеству смертей, страна уступила США, Великобритании и Италии.

Также за последние сутки вирус обнаружили еще у 685 человек, количество зараженных достигло 220 325 человек. По этим показателям Испания находится на втором месте после США.

За последние сутки из больниц в стране выписали 2 516 человек, всего с начала эпидемии выздоровели 126 002 человека.

На прошлой неделе Испания планировала поэтапно выходить из режима повышенной готовности, однако сейчас, когда количество погибших и зараженных снова увеличилось, испанский конгресс депутатов рассматривает предложение правительства о продлении режима повышенной готовности до 23 мая включительно.

Как заявил премьер Педро Санчес, Испания может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.