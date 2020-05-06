2020-05-06T15:31:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 6 мая 2020: ученые испытывают противотуберкулезную вакцину при лечении COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Германии на 6 мая 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Германии зарегистрировано 812 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране по состоянию на 6 мая 2020 года выросло до 167007 человек. Еще 100 пациентов скончались от осложнений, общее число жертв опасного вируса увеличилось до 6993. Еще 2400 человек выздоровели и выписали домой, всего 137400 жителей Германии смогли вылечиться от COVID-19.

УЧЕНЫЕ ПРОВЕРЯЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНЫ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Немецкие ученые продолжают искать лекарство от коронавируса – сейчас они испытывают эффективность новой противотуберкулезной вакцины при заражении COVID-19 и утверждают, что результаты впечатляют.

Как сообщает издание DW, ученые Института инфекционной биологии имени Макса Планка в Берлине с помощью генетической модификации БЦЖ разработали новую вакцину VPM1002. По оценке немецких специалистов, она может быть гораздо эффективнее, чем ее предшественница.

- Исследования показали, что вакцина эффективно защищает от вирусных заболеваний дыхательных путей и стимулирует врожденный иммунитет, поэтому можно надеяться на эффективность VPM1002 и в борьбе с COVID-19, - заявил профессор Штефан Кауфман.

Сейчас вакцина проходит третий этап клинических исследований, если ее эффективность подтвердится, ее будут использовать, пока не будет изобретена вакцина непосредственно от самого коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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