Коронавирус в Германии, последние новости на 6 мая 2020: ученые испытывают противотуберкулезную вакцину при лечении COVID-19

По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Германии зарегистрировано 812 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране по состоянию на 6 мая 2020 года выросло до 167007 человек. Еще 100 пациентов скончались от осложнений, общее число жертв опасного вируса увеличилось до 6993. Еще 2400 человек выздоровели и выписали домой, всего 137400 жителей Германии смогли вылечиться от COVID-19.

УЧЕНЫЕ ПРОВЕРЯЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНЫ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Немецкие ученые продолжают искать лекарство от коронавируса – сейчас они испытывают эффективность новой противотуберкулезной вакцины при заражении COVID-19 и утверждают, что результаты впечатляют.

Как сообщает издание DW, ученые Института инфекционной биологии имени Макса Планка в Берлине с помощью генетической модификации БЦЖ разработали новую вакцину VPM1002. По оценке немецких специалистов, она может быть гораздо эффективнее, чем ее предшественница.

- Исследования показали, что вакцина эффективно защищает от вирусных заболеваний дыхательных путей и стимулирует врожденный иммунитет, поэтому можно надеяться на эффективность VPM1002 и в борьбе с COVID-19, - заявил профессор Штефан Кауфман.

Сейчас вакцина проходит третий этап клинических исследований, если ее эффективность подтвердится, ее будут использовать, пока не будет изобретена вакцина непосредственно от самого коронавируса.