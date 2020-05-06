Коронавирус в Великобритании, последние новости на 6 мая 2020: количество заболевших приближается к 200 тысячам

По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Великобритании зарегистрирован 4408 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся к 6 мая 2020 года выросло до 196243 человек. Еще 693 пациента скончались в клиниках, всего число погибших от COVID-19 в Соединенном королевстве достигло 29501 человек. Число выздоровевших по-прежнему остается очень низким – всего 926 человек (+7 за последние сутки).

БРИТАНСКОГО ЭПИДЕМИОЛОГА УВОЛИЛИ ИЗ-ЗА ВИЗИТОВ К ЛЮБОВНИЦЕ

Ведущий британский эпидемиолог Нил Фергюсон, который продвигал жесткий карантин в Великобритании, был изгнан из экспертного совета при правительстве после того, как сам нарушил режим самоизоляции.

Как сообщает издание The Guardian, Нил Фергюсон попался на том, что к нему дважды приезжала любовница из другой части Лондона. При этом сам эпидемиолог не видел в этом ничего предрассудительного, поскольку был уверен, что у него выработался иммунитет к коронавирусу после перенесенной болезни и двухнедельной самоизоляции.

- Я признаю, что допустил ошибку и повел себя неправильно. Поэтому я прекратил участвовать в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям, - передает The Guardian слова медицинского эксперта.