2020-05-06T13:14:43+03:00
В мире

Трамп опроверг участие США в военном вторжении в Венесуэлу

Ранее Каракас задержал 13 человек, среди них двое американцев
Мария БЕРК
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Американский лидер был краток и сдержан, поэтому не стал комментировать информацию о вторженииАмериканский лидер был краток и сдержан, поэтому не стал комментировать информацию о вторженииФото: REUTERS
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Венесуэла продолжает настаивать на том, что Вашингтон пытался провести вооруженное вторжение в страну. В воскресенье власти южноамериканской страны заявили, что предотвратили вторжение группы неизвестных со стороны Колумбии. Во время спецоперации, в которой участвовали более 25 тысяч венесуэльских военнослужащих, были убиты 8 человек. 13 человек были арестованы по обвинению в подготовке госпереворота. Среди задержанных были двое, которые оказались гражданами США.

- Среди пойманных есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны Дональда Трампа, - сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Среди задержанных были двое, которые оказались гражданами США

Среди задержанных были двое, которые оказались гражданами США

Сейчас Госдепартамент США пытается узнать больше о задержанных американцах. Как заявил представитель Госдепа, власти Венесуэлы ведут масштабную кампанию по дезинформации, поэтому установить - является ли правдой история с военным вторжением и задержанием, до сих пор трудно.

В свою очередь президент США Дональд Трамп уже опроверг причастность американских властей к событиям воскресенья. Американский лидер был краток и сдержан, поэтому не стал комментировать информацию о вторжении, отметив, что в этой истории необходимо разобраться.

- Но это не имеет ничего общего с нашим правительством, - подчеркнул Трамп.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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