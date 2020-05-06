2020-05-06T13:46:13+03:00
Умные вещи

Баста, Тима Белорусских, Cream Soda, Мумий Тролль: Объявлен список артистов VK Fest

Более 50 музыкантов и групп выступят на первом в России семидневном онлайн-фестивале
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Более 50 музыкантов и групп выступят на первом в России семидневном онлайн-фестивалеБолее 50 музыкантов и групп выступят на первом в России семидневном онлайн-фестивале
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ВКонтакте и Radio Record объявили имена более чем 50 артистов, которые выступят на VK Fest 2020 — первом в России семидневном онлайн-фестивале. Трансляции пройдут с 15 по 21 мая в сообществе фестиваля — их смогут бесплатно посмотреть все пользователи ВКонтакте.

На VK Fest традиционно выступают музыканты, которых чаще всего слушают пользователи ВКонтакте. В этом году последние новинки и уже популярные треки на онлайн-фестивале исполнят: Баста, Градусы, Джаро & Ханза, Джиган, Диана Арбенина. Ночные снайперы, Дима Билан, Елена Темникова, Ёлка, Жак Энтони, Звонкий, кис-кис, Клава Кока, ЛАУД, Леван Горозия, Лёша Свик, Макс Барских, Мари Краймбрери, Мот, Мумий Тролль, Ольга Бузова, Ольга Серябкина, Полина Гагарина, Порнофильмы, Руки Вверх!, Сурганова и оркестр, Тима Белорусских, Тимати, Фогель, ХЛЕБ, Шура Би-2, Юлианна Караулова, ЯАVЬ, Andro, Artik & Asti, BrainStorm, Cream Soda, DAVA, ELMAN, Feduk, FLESH, GAYAZOV$ BROTHER$, GONE.Fludd, IOWA, IROH & Flipper Floyd, Jah Khalib, Jony, Lizer, Manizha, Maruv, MGZAVREBI, NECHAEV, NILETTO, OG Buda, Ramil’, ROZHDEN, RSAC, VADA, Zivert. Список будет пополняться.

Также в VK Fest будут участвовать блогеры, стендаперы и другие спикеры. Вместе со звёздным ведущим они присоединятся к трансляциям из разных городов: Киева и Минска, Тбилиси и Риги, а также Москвы и Санкт-Петербурга — основных локациях для съёмки фестиваля.

Особое внимание уделяется правилам безопасности. Все участники VK Fest и съёмочная группа будут соблюдать дистанцию, измерять температуру и регулярно мыть руки. Также организаторы предусмотрели индивидуальные средства защиты для всех участников. Изолированные гримёрки и помещения для сотрудников будут постоянно дезинфицироваться.

Анонсы участников и расписание трансляций будут постепенно публиковаться в официальном сообществе VK Fest: vk.com/fest

Ранее ВКонтакте и Radio Record рассказали, что VK Fest меняет формат и в этом году полностью пройдёт онлайн. При этом билеты остаются действительными. Их можно будет использовать, чтобы попасть на фестиваль в 2021 году — он пройдёт 24 и 25 июля.

VK Fest — самый популярный городской open-air в России. В 2019 году VK Fest посетили 95 тысяч человек, а прямые трансляции с главными событиями фестиваля посмотрели более 6 миллионов уникальных зрителей (в эфире было свыше 15 трансляций).

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