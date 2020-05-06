США не хотят брать Россию в новый полет на Луну

Журналисты информагентства Reuters получили доступ к закрытым документам о планах Белого дома на освоение Луны. Как обещал лидер США Дональд Трамп, к 2024 году американские астронавты высадятся на спутнике Земли. Дата не случайна: если в нынешнем ноябре он переизберётся на новую четырехлетку, то успешная лунная миссия станет эффектным финалом его правления, поставив магната вровень с величайшими президентами Соединённых Штатов.

Теперь, правда, выяснилось, что в путешествие длиной 300 тысяч км возьмут не всех. Среди приоритетных партнёров американской космической программы «Артемида» (древнегреческая богиня, считалась олицетворением Луны — ред.) — Япония, Канада, члены ЕС, а также Объединенные Арабские Эмираты. Зато других стран с серьёзным внеземным опытом — России, КНР, Индии — в «лунном списке Трампа» не наблюдается.

— Мы обеспокоены российскими орбитальными объектами, которые совершают угрожающие маневры у американских спутников-шпионов, — объясняют свою позицию в Пентагоне. По утверждениям американцев, есть случаи, когда наши космические объекты случайно (или намеренно?) сближаются с их «сателлитами», исследуют, а то и «помогают» сойти с орбиты.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики:

Россия, к сожалению, в новой лунной гонке занимает пассивную позицию

— Недавно вышел специальный указ Трампа об освоении космоса и Луны. Многие в нем увидели только «разрешение на коммерческую разработку внеземных месторождений». Но это документ более широкий, настоящий идеологический манифест. Сейчас идет новая холодная война между США и Китаем. Цель — получить мировое технологическое лидерство, и космос — лишь ещё одно поле этой битвы.

Здесь нужно преодолеть два серьезных барьера. Первое: создание компактного и безопасного источника энергии. То есть научиться использовать ядерную энергетику в космосе. Без этого даже Луну (не то что Марс) не освоить. Второе — в нынешнем виде человек вне Земли существовать не может. Значит, надо создать системы его жизнеобеспечения в космосе и на небесных телах. Обе эти задачи стоят огромных денег, под силу только государству.

Но ведь обладание «компактными источниками энергии», о которых мы говорим, поставит вас в технологические лидеры и на Земле. То есть мы приходим к тому, с чего начали: есть технологии — есть победа в «новой холодной войне». Чего Трамп и добивается благодаря своей космической стратегии.

В отличие от США, другие страны, в том числе, к сожалению, Россия, в лунной гонке занимают пассивную позицию. И это надо менять.