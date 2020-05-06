«Работа идет спокойно»: Доктор Мясников показал, как лечат зараженных коронавирусом в «красной зоне»

- Как видите, интубируем не всех, есть и другие методы, - говорит главврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича (бывшая ГКБ № 71), известный телеведущий Александр Мясников. Его больница, как и многие московские медцентры, перепрофилирована под лечение COVID-19. А сам Мясников недавно стал официальным представителем информационного центра Оперативного штаба по коронавирусу.

Врач снял репортаж из «красной зоны», где спасают ковид-пациентов.

- Работа идет спокойно, нянечки моют полы, доктор совершает обход, - комментирует Мясников. - Пациенты лежат на животе.

Это так называемая прон-позиция (ничком). В таком положении улучшается вентиляция легких. И в ряде случаев удается ограничиться неинвазивной кислородотерапией, то есть доставлять воздушно-кислородную смесь с помощью масок или носовых катетеров (канюль). И только если эти методы не помогают, пациенту проводят интубацию — вводят пластиковую трубку в трахею и подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- По последним данным в Москве за сутки выявили 5 858 новых случаев коронавируса.

- По России — 10 559 новых случаев.

- За все время эпидемии в нашей стране погибли от COVID-19 1 537 человек.

- Выздоровели 21 327 человек.

- В Москве большинство новых заболевших — 80% - младше 65 лет.

- 6,7% больных — дети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777259" frameborder="0"></iframe> Доктор Мясников опубликовал видео из "краснои зоны" больницы с коронавирусом.

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