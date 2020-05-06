ВЭБ.РФ запустил проект «Герои городов»

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне государственная корпорация ВЭБ.РФ запускает интерактивный историко-просветительский проект «Герои городов». Его цель – напомнить о трудовом подвиге людей, которые занимались восстановлением разрушенной страны, пострадавших городов в послевоенные годы, а также позволить гражданам рассказать о своих родственниках, внесший вклад в жилищное строительство, развитие ЖКХ, инфраструктуры, промышленности и других сфер городской жизни после Великой Победы.

ПОДВИГ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

На сайте героигородов.рф представлены архивные материалы, фотографии о том, что представляли из себя наши города после многолетней войны и как они отстраивались благодаря труду миллионов людей. Здесь же можно найти истории архитекторов, инженеров, строителей, рабочих, врачей, учителей, заводчан и людей сотен других профессий, которые посвятили свою жизнь возрождению страны.

«Военный подвиг сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, подвиг тружеников тыла бессмертны и всегда будут в памяти поколений. День Победы – главный праздник для каждого из нас, - сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. - После него началась мирная жизнь, но предстояло отстроить заново разрушенную страну. Вслед за военным подвигом предстояло совершить трудовой. И здесь тоже были свои герои, чей созидательный труд вдохнул новую жизнь в наши города. Именно им посвящен наш просветительский проект. На месте обломков возводились мощнейшие предприятия, прокладывались дороги, строились дворцы культуры, школы, университеты, разбивались парки и скверы. Это часть истории Москвы, Петербурга, Минска, Смоленска, Волгограда и десятков других городов. Их строили всей страной, и это был героический труд. Города и тогда были, и сейчас остаются центрами развития и экономической жизни. Нам важно помнить о великом созидательном подвиге предков, вдохновляться им для развития нашей страны сегодня. Уверен, участниками проекта «Герои городов» станут не только историки, но и все те, кто хранит память о героизме своих родителей, бабушек и дедушек, их вкладе в возрождение страны. Вместе мы сформируем галерею трудового подвига народа».

РАССКАЖИТЕ О СВОИХ БАБУШКАХ И ДЕДУШКАХ

Как вы уже поняли, самое ценное в проекте – это живые рассказы потомков о трудовой славе своих родителей, бабушек и дедушек, которые строили, реставрировали и возвращали мирную жизнь в города. Каждый житель нашей страны может добавить на сайт героигородов.рф историю, фотографию своего родственника и рассказать о его вкладе в восстановление родного города (а, следовательно, и страны!). Также материалами сайта можно поделиться с друзьями в социальных сетях.

Как возрождался Театр им. Е. Вахтангова в Москве, Тракторный завод в Волгограде, Дом печати в Смоленске, Дворец детского и юношеского творчества в Севастополе, кто работал над их восстановлением –материалы об этом уже можно найти на сайте проекта.

Партнерами проекта выступают Политехнический музей, информационное агентство «РИА Новости», сервис «Яндекс.Карты», издание Института «Стрелка» - «Strelka Mag», а также более 20 региональных музеев. Предоставленные ими архивные материалы легли в основу исторической галереи проекта.

«Уже более 10 лет «Стрелка» меняет культурный и физический ландшафт российских городов. Все это время мы не перестаем задавать себе два вопроса: как они устроены и как делать их ещё лучше? Проект «Герои городов» возвращает нас в эпоху страшных испытаний, через которые прошли в том числе и наши города. Для многих из них послевоенное время стало вторым рождением. Именно тогда сложился сегодняшний облик их улиц, площадей и архитектурных ансамблей, - напомнила директор Института «Стрелка» Варвара Мельникова. - Благодаря историям, собранным в проекте ВЭБ.РФ, мы можем не только оценить масштабы подвига инженеров, строителей и архитекторов, но и лучше разобраться в истоках тех урбанистических процессов, которые мы наблюдаем сегодня».

Напомним, ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития. В партнерстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в т.ч. в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций. В периметр координации ВЭБ.РФ входят крупнейшие институты развития страны: Российский экспортный центр, ДОМ.РФ, Корпорация МСП, Фонд развития Дальнего Востока, МОНОГОРОДА.РФ.