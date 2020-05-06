Шойгу: в стационарах проходят лечение 418 курсантов, 222 выписаны

- Хочу поблагодарить военных строителей, которые с опережением графика обеспечили ввод в эксплуатацию 8 многофункциональных центров, которые построены по указанию Верховного Главнокомандующего. Остальные будут сданы до 15 мая, - заявил на прошедшем в Национальном центре управления обороной России селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства заявил о своей тревоге по поводу сроков сдачи объектов в Улан-Удэ и Севастополе. Он попросил ответственных доложить ему лично о ходе строительства данных объектов.

- У меня там возникла определенная тревога. Также, а как идет реализация задачи, поставленной Верховным Главнокомандующим, после строительства клиники в Воронеже, - спросил Шойгу.

Министр сообщил ряд цифр, которые отражают заболеваемость коронавирусом в войсках. Со слов министра, до 30 апреля из довузовских образовательных организаций Министерства обороны на каникулы отправлены 14 тысяч воспитанников. Состояние их здоровья вполне удовлетворительное.

Глава военного ведомства заявил о своей тревоге по поводу сроков сдачи объектов в Улан-Удэ и Севастополе. Фото: Минобороны РФ

- В настоящее признаки заболевания обнаружены у 228-ми кадет и суворовцев. Более 80-ти из них уже выздоровели, 19 – находятся в госпиталях. Кроме того, в стационарах проходят лечение 418 курсантов, 222 выписаны по выздоровлению. Большую работу по борьбе с коронавирусом проводят наши военные медики. В результате число выздоровевших превышает число заболевших. В нашем понимании это и может, и должно являться той самой планкой, полкой, не знаю, как ее еще можно называть. Но победить это можно только тогда, когда количество выздоровевших больше, чем количество заболевших. Причем ежедневно, - отметил в своем докладе министр.

Глава военного ведомства поручил Оперативному штабу под руководством первого заместителя Министра обороны Руслана Цаликова продолжить реализацию мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Вооруженных Силах.

Шойгу потребовал от подчиненных регулярно размещать на сайте Минобороны актуальную информацию по заболеванию коронавирсом и попросил представить предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии.