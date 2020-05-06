Шойгу: Парадное шествие на Красной площади переносится на поздний срок

- Напомню, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой принято решение о переносе военного парада на Красной площади на более поздний срок. Девятого мая планируется проведение его авиационной части, - заявил на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной России министр обороны Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства заявил, что в эту знаменательную дату в истории нашей страны над Красной площадью в едином строю пролетит 75 самолетов и вертолетов. Также предусмотрен полет авиации в 47-ми городах страны и на российских военных базах за рубежом.

- Юбилейная программа, разработанная Министерством обороны с учетом ограничительных мер, создаст особую атмосферу праздника, позволит почувствовать сопричастность к священному для нас событию. Мероприятия программы уже реализуются. Ставшая неотъемлемой частью празднования Дня Победы акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в видеоформате и будет транслироваться по интернету. Миллионы людей выйдут на балконы с фотографиями своих родных – участников Великой Отечественной войны и вместе споют песню «День Победы».- отметил министр.

По данным Минобороны сегодня в парке «Патриот» торжественно встречают военнослужащих Восточного военного округа, которые участвовали в комбинированном переходе из Хабаровска до Москвы. Стартовав 28 января, они прошли с копией Знамени Победы почти 8,5 тысяч километров.

А в воинских гарнизонах по всей стране предусмотрены индивидуальные поздравления и парады для участников Великой Отечественной войны с вручением подарочных наборов и сувениров. В онлайн-проектах «Звонок ветерану» и «Открытка ветерану» примут участие наши юнармейцы.

Шойгу обратил внимание всех должностных лиц на необходимость неукоснительное соблюдение мер безопасности, "чтобы не подвергать риску здоровье людей, прежде всего наших ветеранов". Фото: Минобороны РФ

В день 75-летия Великой Победы во всех военных округах и на Северном флоте состоится возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам воинам, отдание воинских почестей погибшим героям. В память о них в 19 часов повсеместно будет объявлена минута молчания. Также к юбилею приурочены традиционные в это время выпуски из военных учебных заведений Министерства обороны.

По всей стране на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления, а также песни фронтовых лет. А завершатся праздничные мероприятия грандиозным салютом. Каждому залпу будет присвоено имя героя войны, название воинского формирования или памятного события.

Шойгу обратил внимание всех должностных лиц на необходимость неукоснительное соблюдение мер безопасности, "чтобы не подвергать риску здоровье людей, прежде всего наших ветеранов".

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