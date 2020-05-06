2020-05-06T14:37:59+03:00
Телевизор

«Внуки Победы»: «Матч ТВ» покажет документальный фильм про наших олимпийских чемпионов и их родственников

Премьера двухсерийного фильма состоится 9 мая
Сергей КИРИЛЛОВ
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О своих дедах и бабушках поведуют звезды российского спорта, в том числе Александр КарелинО своих дедах и бабушках поведуют звезды российского спорта, в том числе Александр КарелинФото: Кирилл ЧАЩИН
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«Внуки Победы». Так называется 2-серийный документальный фильм про наших олимпийских чемпионов и их родственников, который покажет «Матч ТВ» 9 мая

Главным героем фильма стала легенда легкой атлетики Галина Зыбина. Советская спортсменка на Олимпиаде 1952 года, спустя всего 7 лет после Великой Победы, выиграла соревнования в толкании ядра. Но гораздо ценнее награды, привезенной из Хельсинки, медаль «За оборону Ленинграда». Галина Ивановна в фильме расскажет, как выживала в блокаду ее семья, о работе в совхозе, покажет письмо отца с фронта, возвращения которого долго ждала, несмотря на полученную похоронку. Зыбина — единственная из героев фильма, кто на личном опыте почувствовал, что такое война.

Кроме нее о своих дедах и бабушках поведуют звезды российского спорта - Александр Карелин, Николай Валуев, Татьяна Кошелева, Максим Сушинский, Сергей Семак, Ирина Винер

Коллектив «Матч ТВ» при подготовке фильма совместно со спортсменами и их родителями, разыскивал архивные документы, помогал установить факты, о которых в их семьях было почти неизвестно.

Первая серия фильма «Внуки Победы» будет показана в 14:45 (мск), вторая — в 18:05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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