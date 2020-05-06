Как помочь самозанятым: безработным дать 1 МРОТ, с работающих брать 1 процент

Правительство подготовило третий пакет мер по поддержке бизнеса в ситуации с коронавирусом. Он пока не оглашен, но ожидается, что в нем будет говориться и о помощи самозанятым.

В комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего предпринимательства, например, предложили снизить налог на профессиональный доход с 4-6% до 1%.

- Мы не поддержали эту меру в качестве обязательной федеральной нормы, - сказал «КП» президент «ОПОРы России» Алексанр Калинин. - Но мы предложили дать право субъектам федерации самим устанавливать, какой налог должны у них платить самозанятые, но не выше федеральных показателей — 4% с доходов, полученных от физлиц и 6% - с доходов от организаций. Это логично еще и потому, что этот налог остается в регионах, так что пусть регионы его и регулируют.

Кроме того, самозанятым, оказавшимся в сложном положении, предлагается поднять ежемесячные выплаты до одного МРОТ.

- Сейчас самозанятый, потерявший источник дохода, может рассчитывать на 1500 рублей - это минимально возможная выплата безработным, - уточнил Калинин, - но в правительственных документах четко не прописан порядок получения даже таких выплат.

На взгляд экспертов, самоизоляция по-разному повлияла на бизнес самозанятых, поэтому помощь надо оказывать выборочно.

- Репетиторы и переводчики, все, кто работали он-лайн, от самоизоляции не пострадали. - говорит Калинин. - А вот няни, помощницы по дому, люди, занимающиеся уборкой помещений, фитнес-тренеры — у них доходы упали. К их услугам люди стали обращаться сейчас значительно реже из-за опасения заразиться коронавирусом.

- А владельцы квартир, которые сдавали жилье? Стоимость аренды в Москве упала на треть, квартиранты, потеряв работу, разъехались, новые не приезжают...

- Это сложный вопрос. С одной стороны, люди лишились дохода. Но с другой, сложно назвать нуждающимися тех, кто имеет лишнюю квартиру…

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