От «Школы» до «Содержанок»: Александре Ребенок — 40 лет!

В большое кино Александра Ребенок (ударение на «о») ворвалась с роли училки физики из сериала Валерии Гай Германики «Школа», показанном на Первом в 2010 году. Однако, в отличие от многих коллег, в амплуа сексапильной «угонщицы» и развратницы не застряла.

Актриса в сериале "Школа" режиссера Валерии Гай Германики.

Да и профессию не бросила, хотя училась в МГУ на журфаке. Напротив — Александра сконцентрировалась на работе в театре, попала в постановки МХТ им. Чехова, Центра им. Мейерхольда и Театра Наций, и проявила себя в кино довольно многообразно. «КП» вспоминает в фотографиях путь талантливой актрисы.

Кадр из сериала "Школа".

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Роль молодой физички Натальи Николаевны, в которую были влюблены и ученики, и их папы, до сих пор остается самой заметной в карьере актрисы. «После выхода той же «Школы» (2010) на мой телефон несколько месяцев поступали звонки с незнакомых номеров, - вспоминает актриса. - Возьму трубку – а там охи-вздохи, стоны. И женские, и мужские. Все же у меня в картине довольно откровенная роль, вот, наверное, и активизировались разные странные люди (улыбается). Откуда только узнавали мой номер? Да, было страшно: а ну как еще и адрес узнают?»

Кадр из фильма "До свидания, мама".

С коллегой Алексеем Вертковым она познакомилась на съемках картины «До свидания, мама!» (2014), где играли любовь. Все случилось по-настоящему. Через два года сыграли свадьбу, а в 2017-м Ребенок родила мужу сына Ивана.

sasharebenok Любимый Алексей Вертков с днём рождения)))) люблю!

В российском ужастике «Невеста» (2017) Ребенок исполнила зловещую роль Лизы — профессиональной швеи провинциального городка.

Кадр из фильма "Невеста", 2017 г.

Сериал «Содержанки» Константина Богомолова, с которым Ребенок уже работала до этого в театре, спустя 10 лет после «Школы» вернул зрителя к сексапильной харизме актрисы. Она сыграла загадочную сутенершу Ольгу Крутову.

Александра Ребенок в телесериале "Содержанки".

А вот в украинском сериале «Швабра» (2019) Александра снова сыграла учительницу — в этот раз математики. Анна Николаевна не соблазняет старшеклассников, хоть и выглядит весьма эффектно, а наоборот — помогает обществу избавляться от грехов. С помощью уникального математического метода вычисляет преступников вместе со следователями и криминалистами. Швабра — это прозвище героини Ребенок.

Для телесериала "Швабра" актрисе пришлось вновь вживаться в роль учительницы.

Сейчас, когда люди заперты на карантине, на онлайн-платформе Start идет премьера сериала «Безопасные связи» (2020) — про несколько пар, застрявших на изоляции с законными супругами, но не теряющими связь с любовниками. Кто такое мог поставить? Ну конечно Константин Богомолов.

sasharebenok Стоп снято! В этом кадре прекрасно всё! И погоны, и @sosnovayaya, и загорелый @konbog75

Вскоре на «России 1» должен выйти еще один важный в карьере Ребенок проект. Сериал «Обитель» по одноименному роману Захара Прилепина поставил Александр Велединский. А актрису он утвердил на одну из ключевых ролей — чекистку Галину Кучеренко, любовницу одного из главных героев, начальника лагеря Эйхманиса (Сергей Безруков).

Александра Ребенок в сериале "Обитель".

В "Трех сестрах" МХТ им.Чехова постановки все того же Богомолова актриса исполняет роль Ольги Прозоровой.

Александра Ребенок (в центре) в спектакле "Три сестры" в постановке К.Богомолова в МХТ им. А. П. Чехова. Фото Михаила Джапаридзе / ТАСС

Доброй соратницей Ребенок стала коллега по МХТ им. Чехова Роза Хайруллина. Вместе они и в сериалах снимались, и в спектаклях играли. В инстаграме Александра часто выкладывает видео, где дурачится вместе с 58-летней подругой.