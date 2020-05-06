«ЮНАРМИЯ» в День Победы проведет многочасовой онлайн-марафон «Память жива»

Всероссийское движение «ЮНАРМИЯ» запустит многочасовой онлайн-марафон «Память жива», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Шесть часов непрерывной трансляции, рассказы ветеранов, интервью с известными музыкантами и актерами, интернет-акция «Бессмертный полк» - это и многое другое ждет пользователей социальной сети Вконтакте 9 мая на официальной странице Движения.

«ЮНАРМИЯ» пока не раскрывает все карты, но обещает по-настоящему удивить – как гостями, так и рубриками, и конкурсами. Уже известно, что в этот день для юнармейцев проведет урок мужества заслуженный артист России, режиссер и продюсер Борис Галкин. Знаменитый актер поделится историей своей семьи – на фронте воевали его родители, бабушка и дед. Не оставят юнкоры без внимания и его творческую биографию. В активе Бориса Сергеевича свыше 90 ролей. Среди них – фильмы и сериалы, где он играет людей военных профессий: «В зоне особого внимания», «Ответный ход», «Десантный Батя», «…22 июня, ровно в 4 часа…»

«В этом году 9 мая пройдет для всех нас в новом, необычном онлайн-формате. Конечно, в День Победы каждому хотелось бы попасть на митинг, поблагодарить ветеранов, возложить цветы, но пока что обстоятельства складываются по-другому. Тем не менее, это не значит, что праздник отменяется. Традиционные акции пройдут в онлайне. Мы, в свою очередь,приглашаем всех пользователей социальной сети Вконтакте провести этот день с нами. Обещаю: будет увлекательно и интересно!» - призвал начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Кстати, сам лидер движения «ЮНАРМИЯ» в прямом эфире ответит на вопросы юнкоров – ведущих трансляции. Пользователи узнают, какие в семье Романенко есть традиции, связанные с 9 мая, каково это встречать День Победы в космосе и сколько юнармейских проектов реализуется в Год памяти и славы.

В День Победы запланированы торжественные приемы в «ЮНАРМИЮ». К слову, тестовые онлайн-церемонии проходили и до праздника. Первым регионом, где состоялось посвящение на «удаленке», стала Ингушетия. Кроме того, 9 мая пройдет интернет-акция «Бессмертный полк». Суть в том, что в установленное время юнармейцы выйдут на балконы своих квартир с портретами родных – участников Великой Отечественной войны. К акции подключатся в том числе Армения, Беларусь, Приднестровье, Казахстан, и даже Италия, где при российских посольствах и воинских частях созданы юнармейские отряды.

9 мая будут подведены итоги конкурса #ФотографируюЮнармию и проектов «Пионеры – Герои Великой Отечественной войны» и «75 шагов к Победе». Трансляция марафона «Память жива» состоится в официальной группе «ЮНАРМИИ» Вконтакте в 11:00 (по московскому времени).