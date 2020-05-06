Ученые рассказали, почему во время самоизоляции люди теряют чувство времени
Вы можете сейчас быстро сказать, какой сегодня день недели? Вы помните, что было ровно три дня назад? Вы точно знаете, как давно уже продолжается ваш карантин или самоизоляция? Если нет – то это нормально. Все понедельники-среды-субботы слились в один бесконечный день. И у психологов есть несколько объяснений, почему наш мозг заставляет нас терять в пандемию чувство времени.
Нынешний карантин или самоизоляция – уникальный эксперимент для психологов. Да, раньше они ставили похожие опыты. Но почти все они продолжались несравненно меньшие промежутки времени. И сейчас ученые пытаются результаты тех краткосрочных исследований натянуть на скелет нынешней ситуации.
Так что сейчас заставляет время так долго тянуться? Об этом журналу Discover рассказал Кевин Лабар, психолог и невролог из Университета Дьюка (частное научно-исследовательское учреждение в Северной Каролине, США).
Мозг уделяет больше внимание опасности
В свое время были проведены специальные исследования, как наш мозг реагирует на опасность. Участникам эксперимента показывали изображения людей с разным выражением лиц. Исследуемые в один голос утверждали, что угрожающие лица им демонстрировали более продолжительное время, хотя на самом деле все изображения показывали одинаково.
Из этого эксперимента ученые сделали вывод: мозг уделяет больше внимание тому, что нам угрожает. А значит встреча с опасностью в нашей памяти сохраняется подробнее, и нам кажется, что стрессовое столкновение заняло намного больше времени, чем оно длилось на самом деле.
Примерно то же самое мы испытываем и сейчас. Пандемия для нас – это опасность, мы ее чувствуем не прерываясь. «Вы посвящаете анализу ситуации больше своих ресурсов внимания и памяти, вы постоянно обрабатываете информацию о событии. Это порождает ощущение, что ситуация длится дольше, чем на самом деле», - утверждает психолог Лабар.
Страх ускоряет наш внутренний ритм
Вторая психологическая теория утверждает, что в каждом из нас тикают внутренние часы – то самое внутреннее ощущение времени. Но как только нам грозит опасность, пульс повышается, и вместе с ним внутренний счетчик времени начинает бежать быстрее. И поэтому в стрессовый момент мы не знаем, сколько времени на самом деле проходит.
«Единственный показатель, который у нас есть, это то, как часто бьется сердце. Мы привыкли к медленному пульсу спокойных моментов, поэтому, когда мы пытаемся вспомнить, как долго длилось беспокойство, мы можем подумать, что это заняло больше времени, потому что наши часы ускорились в этот момент», - объясняет Лебар.
Нынешний карантин или самоизоляция – уникальный эксперимент для психологов.Фото: Олег ЗОЛОТО
Монотонность жизни и недостаток гормона дофамина
Еще один фактор, который заставляет время в самоизоляции тянуться так долго – отсутствие отвлекающих факторов. Даже если у вас монотонная работа в офисе, каждый выход на обед – уже событие для вашего мозга. А сейчас почти все находятся в своих четырех стенах в знакомой уже до боли обстановке. Приятных возбудителей у мозга нет, ему становится скучно.
«Мозг не получает дофамин (гормон, вырабатываемый во время удовольствий), который поддерживают его возбуждение. И тогда он попадает в режим холостого хода», - утверждает Лебар.
Советы как «ускорить время»
На самом деле эти рецепты, как заставить время в самоизоляции бежать быстрее, интуитивно мы находим сами. А действенность части из них ученые опробовали во время эпидемии «Птичьего гриппа».
Так что советы получились довольно простыми:
- Постараться постоянно не думать о коронавирусе, и не лезть каждую минуту подсчитывать сколько людей заразилось. Так вы снимите постоянное ощущение опасности у своего мозга.
- «Время летит, когда вам весело», - напоминает Аннет Ширмер, исследователь мозга в Китайском университете Гонконга. И говорит, что эта народная мудрость подтверждена научными исследованиями. Так что стоит время от времени придумывать для себя яркие развлечения.
- Находить какие-то мелкие занятия и проблемы, на решение которых вы сможете переключаться каждый день. Например как сшить маски, если вы их не можете купить. Или как помочь своим близким, заказав им что-то по интернету.
- И самый ценный совет - хорошо высыпаться. Да-да, как ни странно, постоянно дремать на диване и хорошо поспать ночью - это разные вещи. А вашему мозгу нужен ваш хороший сон, чтобы разделить те ваши воспоминания, которые относятся к «вчера», от тех, что были «позавчера». И тогда самоизоляция перестанет вам казаться одним бесконечным днем.
ИСТОЧНИК KP.RU