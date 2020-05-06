2020-05-06T17:43:34+03:00
Экономика

Белоусов назвал неплатежи главной угрозой для экономики России

И.о. премьера заявил, что сейчас мы вступаем в наиболее сложный период
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments3
И.о. премьера заявил, что сейчас мы вступаем в наиболее сложный период. Фото: Михаил Терещенко/ТАССИ.о. премьера заявил, что сейчас мы вступаем в наиболее сложный период. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Изменить размер текста:

Спрос бизнеса на беспроцентные кредиты для выплат зарплат своим сотрудникам превысил прогнозы правительства. Об этом сообщил и.о. премьера Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина в среду.

По словам Белоусова, в последние две недели малый и средний бизнес из пострадавших отраслей стал активно пользоваться предложенными правительством мерами поддержки.

- Динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается примерно на 2 тысячи заявок в день, мы уже вышли почти на 80 миллиардов рублей суммарного объема этих заявок, - сказал Белоусов.

Он отметил, что если такие темпы сохранятся, то лимиты по кредитам, которые правительство установило для себя, будут выбраны уже к 20-м числам мая.

Как рассказал Белоусов, программа кредитования системообразующих предприятий для пополнения ими оборотных средств и вовсе оказалась целиком «расписана» еще до ее официального запуска.

- То есть банки идут таким темпом, что предприятия практически весь лимит уже выбрали. Первые четыре кредита уже банки выдали физически, но уже практически все расписано, - сказал Белоусов.

По его словам, правительству пришлось вмешиваться, «чтобы интересы банков оказались на втором месте».

- На первом месте должны быть интересы экономики, интересы предприятий, прежде всего пострадавшие сферы деятельности должны туда попадать. Я сейчас говорю про крупные предприятия, - сказал Белоусов.

И.о. премьера обратился к губернаторам с просьбой контролировать процесс выдачи кредитов по этой программе.

- Сегодня неплатежи, с моей точки зрения, - это главная угроза функционированию производственных цепочек. Сейчас по мере запуска предприятий начнут проявляться разрывы в цепочках создания добавленной стоимости, в технологических цепочках. И от того, удастся ли нам эти неплатежи купировать в самом начале, будет зависеть стабильность трудовых коллективов и стабильность работы предприятий, - заметил Белоусов.

По словам Белоусова, именно сейчас экономика России вступает в наиболее сложный период.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В США застрелили китайского ученого, который был "на пороге открытия" механизмов коронавируса
В Кремле не согласны с исследованиями «Левада-центра»
В правительстве одобрили законопроект о переносе сроков переписи населения
Источник: Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
В Голландии придумали, как безопасно размещать гостей в ресторанах
Власти Египта будут требовать с иностранных туристов справки об отсутствии коронавируса
Академик прокомментировал возможность переноса ЕГЭ на август
В стране с самым большим числом жертв от коронавируса в Европе с понедельника хотят снять часть ограничений
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться коронавирусом в магазине
Белоусов: Россия вступает в сложный экономический период на фоне коронавируса
С 12 мая в Москве открывают промышленные предприятия и стройки
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом: уровень госпитализации не вырос
Попова: самоизоляция помогла сгладить пик заболеваемости коронавирусом
Попова назвала три этапа снятия блокировки по коронавирусу
Путин призвал не спешить со снятием ограничений в регионах, чтобы не допустить "откат назад"
На льготную ипотеку под 6,5% подали заявление 20 тысяч россиян
В Роспотребнадзоре рассказали, почему во время бега проще заразиться коронавирусом
Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии
Олег Николаев дал старт песенному марафону «Наш День Победы» в Чувашии
Банки одобрили предпринимателям 60 процентов заявок на кредитные отсрочки
Коронавирус у Ольги Любимовой: что известно о состоянии здоровья министра культуры РФ
Правительство направило 45,7 миллиарда рублей на выплаты врачам за борьбу с пандемией
Актриса Татьяна Паркина скончалась в Москве от онкологии
Мурашко: мужчины болеют коронавирусом тяжелее, чем женщины