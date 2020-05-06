Белоусов назвал неплатежи главной угрозой для экономики России

Спрос бизнеса на беспроцентные кредиты для выплат зарплат своим сотрудникам превысил прогнозы правительства. Об этом сообщил и.о. премьера Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина в среду.

По словам Белоусова, в последние две недели малый и средний бизнес из пострадавших отраслей стал активно пользоваться предложенными правительством мерами поддержки.

- Динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается примерно на 2 тысячи заявок в день, мы уже вышли почти на 80 миллиардов рублей суммарного объема этих заявок, - сказал Белоусов.

Он отметил, что если такие темпы сохранятся, то лимиты по кредитам, которые правительство установило для себя, будут выбраны уже к 20-м числам мая.

Как рассказал Белоусов, программа кредитования системообразующих предприятий для пополнения ими оборотных средств и вовсе оказалась целиком «расписана» еще до ее официального запуска.

- То есть банки идут таким темпом, что предприятия практически весь лимит уже выбрали. Первые четыре кредита уже банки выдали физически, но уже практически все расписано, - сказал Белоусов.

По его словам, правительству пришлось вмешиваться, «чтобы интересы банков оказались на втором месте».

- На первом месте должны быть интересы экономики, интересы предприятий, прежде всего пострадавшие сферы деятельности должны туда попадать. Я сейчас говорю про крупные предприятия, - сказал Белоусов.

И.о. премьера обратился к губернаторам с просьбой контролировать процесс выдачи кредитов по этой программе.

- Сегодня неплатежи, с моей точки зрения, - это главная угроза функционированию производственных цепочек. Сейчас по мере запуска предприятий начнут проявляться разрывы в цепочках создания добавленной стоимости, в технологических цепочках. И от того, удастся ли нам эти неплатежи купировать в самом начале, будет зависеть стабильность трудовых коллективов и стабильность работы предприятий, - заметил Белоусов.

По словам Белоусова, именно сейчас экономика России вступает в наиболее сложный период.