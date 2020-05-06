Новые роли Халка, Капитана Америки и других: Свежие сериалы весны с крупными голливудскими актерами

Самоизоляция подарила россиянам россыпь screenlife-сериалов — сейчас модно снимать на смартфон или камеру ноутбука, это и единственное средство общения, и самый простой способ рассказать о себе. Однако канонических сериалов — с мощной драматургией и завихрениями сценария — никто не отменял. «КП» представляет несколько свежих образцов.

«Защищая Джейкоба» (Apple TV+)

Классическая американская история про справедливость и правосудие. В Бостоне жестоко убивают школьника. Все улики против Джейкоба (Джейден Мартелл) — сына местного прокурора Энди Барбера (Крис Эванс, он же Капитан Америка).

Отец, разумеется, не может поверить в произошедшее и перед ним встает неразрешимая дилемма: родная кровь или закон (ну вы понимаете, американец не может так просто выбрать родного сына). Мать пытается выведать у сына, что случилось на самом деле. Так рассыпается семья (или — метафора — страна?), казавшаяся эталоном благополучия.

Кадр из сериала «Бар «Эдди»

«Бар «Эдди» (Netflix)

Музыкальный американо-европейский мини-сериал со звездой сериалов «Больница Никербокер» и «Касл-рок» Андре Холландом в главной роли. Он исполняет роль пианиста Эллиота Удо, что сбежал от прошлого в ароматный Париж. Он открывает джазовый бар «Эдди» вместе с местным прохиндеем Фаридом. Казалось бы, любимая музыка, кайф и хруст французской булки — что еще надо для счастья? Но на голову Эллиота один за одним начинают валиться скелеты из старого шкафа, о котором он и забыл. Первые пару серий поставил сценарист и режиссер двух отмеченных «Оскаром» картин: «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда».

Кадр из сериала «Банды Лондона»

«Банды Лондона» (Sony)

Сериал для всех, кто соскучился по семейке Шелби из «Острых козырьков». Тут Джо Коул (игравший Джонни Шелби) подрос и уже наводит шороху в главной роли.

Кадр из сериала «Банды Лондона»

Во главе угла снова криминальные разборки. Смотрящего за Лондоном Финна Уолеса случайно прибивают два гопника. Наследник мафиозной империи начинает поиски отморозков, на время объявляя карантин на преступность. Правда, кому какое дело до нового криминального короля Лондона? Кушать-то хочется. Гангстеры разворачивают войну на улицах города.

Кадр из сериала «Голливуд»

«Голливуд» (Netflix)

Если бы Валерий Тодоровский снимал «Оттепель» про Голливуд, наверно, она бы выглядела примерно так.

«Голливуд» - альтернативная история фабрики грез про то, как все начиналось в 40-50-е. Ветеран Второй мировой Джек Кастелло (Дэвид Коренсвет) работает в массовке и в какой-то момент случайно знакомится с хозяином бензоколонки, который берет его на работу, а заодно выдает пропуск в «страну грез» (через черный вход). В сериале присутствует все максимально толерантное: сценаристы-геи, афроамериканские актрисы, ущемленные в правах, шик и лоск мира белых, вывихи системы консервативных ценностей, лицемерие киносерпентария.

Кадр из сериала «Голливуд»

Все снято очень красиво и красочно, в стиле «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. И это неслучайно — ведь режиссер «Голливуда» снимал первую серию одного из самых вычурных и китчевых сериалов современности: «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений».

«Я знаю, что это правда» или «В этом я уверен» (HBO)

Блестящая драматическая работа актера Марка Руффало, широко известного по роли Халка. Семисерийный проект — экранизация одноименного романа американского писателя Уолли Лэмба — продолжает эксплуатировать весьма выгодный прием двойничества, которым умело пользовался Федор Михайлович Достоевский — вслед за «Двойкой», «Фарго» и другими сериалами, где близнецов играл один и тот же актер.

Кадр из сериала «Я знаю, что это правда»

В сериале «Я знаю, что это правда» Руффало одновременно исполняет роль и меланхолика Доминика Бердсли, и его больного шизофренией брата Томаса, которого нужно вызволить из психиатрической клиники. Раздвоение личности и сопутствующие проблемы — не самое жесткое, что приходится пережить братьям. Они преодолевают и издевательство со стороны общества, и извращения, и предательство, и личные любовные драмы, и кризис среднего возраста. И это все в начале XX века.