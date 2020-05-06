«Дом-2» жил, жив и будет жить: старые декорации снесли, гонорары снизили, а участники празднуют новоселье

Новостные ленты сегодня сообщили: «Дом-2» снесли. Но «ничто не вечно под луною», кроме «Дома-2». В начале мая телепроект празднует 16-й день рождения - на очередном новом месте. Часть участников «Дома-2» самоизолировалась на площадке телепроекта на Сейшельских островах, а остальные обживаются в новых домах.

Снос прежних домов и декораций был запланирован еще два года назад. Причина – строительство новой дороги, которая проходит аккурат там, где искали любовь участники «Дома-2». Казалось бы – строительство дороги «Марьино-Саларьево» в Новой Москве могло бы стать знаком для продюсеров «Дома-2»: хороший повод свернуть самое длинное реалити-шоу на ТВ? Но кто же будет убивать курицу, которая несет золотые яйца: рейтинги «Дома-2» не высокие, но стабильные, рекламы достаточно. Поэтому взамен прежнего участка под «Дом-2» отвели новый – неподалеку, причем большей площадью.

Что изменилось на «Доме-2» за последние годы? Новые герои похожи друг на друга: их имена сложно запомнить, лица смоделированы косметологами, пластическими хирургами и стоматологами под стандартные ожидания, скандалы цикличны… Не случайно на проект вернули часть «старичков»: они могут вернуть давних фанатов шоу и умеют качественно развлекать зрителя.

Но есть моменты, которые не видно телезрителю. Нам о них рассказал один из экс-участников, который общается с ребятами на площадке. Оказывается, еще пару лет назад участников проекта кормили исключительно «элиткой», а теперь все иначе.

Бузова и Бородина на «Доме-2» уже 16 лет.

«Если раньше в холодильниках были дорогие продукты, то теперь дешевый сок и никаких деликатесов. Дисциплина стала строже еще до карантина, уехать по своим делам невозможно – сплошные съемки. В общем работы меньше, условия хуже», - рассказывает экс-участник проекта.

«Золотой состав» проекта — Водонаева и Абрикосов. Алену и Майя звали вернуться на шоу, они отказались.

Приличные гонорары остались лишь у звезд шоу: к примеру, вернулся Степан Меньщиков, говорят, что ради 150 тыс. руб. в месяц. Задача продюсеров вернуть к экранам 40-летних – тех, кто начинал смотреть шоу 16 лет назад. Потому что молодежь вряд ли теперь заманишь смотреть телестройку. Поэтому звезд прежних лет заманивают приличными зарплатами на «Дом-2». Молодежи платят в два раза меньше, а новички стараются за еду, жилье и пиар на федеральном канале.

«Золотой состав» телепроекта – Виктория Боня, Алена Водонаева, Май Абрикосов, Солнце, Степан Меньщиков, Рустам Солнцев… В лучшие времена им платили по $5 тысяч. Очередная перезагрузка «Дома-2» проходит в прежних декорациях, но в новых условиях. Очевидно, что тех, кто будет проходить кастинг летом ждет жизнь не только в новых домах, но и в новых экономических условиях. Повезло тем, кто оказался самоизолирован на площадке «Дома-2» на Сейшелах — многие звезды теперь шутят, что надо было идти на «Дом-2», чтобы поехать в отпуск в 2020-м.