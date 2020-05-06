Телеканал «ПОБЕДА» перенесёт зрителей в 1945 год

К 75-летнему юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне редакция телеканала «ПОБЕДА» и Российский государственный архив кинофотодокументов проделали уникальную работу. Найдены и оцифрованы все киносъёмки, сделанные во время легендарного Парада 1945 года, их оказалось около полутора тысяч метров. На Красной площади в тот день работали 72 кинооператора, и лишь малая доля отснятого ими материала попала позже в широко известный документальный фильм. Остальное долгие годы лежало в спецхране. Теперь же удалось восстановить всю картину того, что происходило тогда на Красной площади и вокруг. По сути, это первая в истории нашей страны полномасштабная видеосъёмка реального события, которую лишь спустя 75 лет сможет увидеть каждый.

«Это удивительное, волшебное чувство: мы будто изобрели машину времени, и все вместе сможем перенестись в тот дождливый день 1945 года, чтобы проследить за всем, что происходило в сердце Москвы. До сих пор весь мир видел либо 50-минутную версию тех событий, либо краткий 18-минутный цветной документальный фильм. У нас же получилось собрать воедино почти три часа, минута за минутой. Это фантастическая возможность окунуться в реальную атмосферу, царившую тогда, увидеть неотредактированное», — отмечает Генеральный продюсер АО «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрий Борисов.

Уникальная трансляция с Красной площади 1945 года начнётся на телеканале «ПОБЕДА» 9 мая в 10:20, сразу после обращения Президента России. Не пропустите!