Чемпионат Германии возобновится к концу мая

Германия может стать первой страной в Европе, где продолжится чемпионат страны по футболу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня заявила, что Первая и Вторая бундеслиги смогут возобновить свои чемпионаты во второй половине мая. Точная дата пока не называется, поскольку могут возникнуть проблемы, в том числе и с возвращением легионеров. Но в любом случае игры будут проходить при пустых трибунах. При этом футболистам придется соблюдать жесткие правила, и они будут проходить постоянные тесты на коронавирус. Это касается всех 36 команд двух сильнейших дивизионов Германии.

Ранее говорилось, что чемпионат Германии может возобновиться 5 мая, но против этого выступала полиция, которая ответственна за режим самоизоляции в стране. Но теперь, когда о футболе заговорило первое лицо, футболисты и болельщики воспряли духом.

Обрадовались этому в УЕФА, где настоятельно рекомендовали доиграть национальные чемпионаты. А ФИФА в связи с большой паузой даже подготовила новые правила. Главное, что в официальных играх собираются разрешить пять замен, чтобы можно было поберечь растренированных футболистов. Правда, для замен хотят ввести специальные временные ограничения.

Напомним, что сейчас в футболе разрешено во время матча делать три замены. А в играх плей-офф на чемпионатах мира и четвертую, но только в дополнительное время.