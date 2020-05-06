Конкурс по созданию Арктического НОЦ России будет объявлен в июне

Конкурс на создание Арктического научно-образовательного центра мирового уровня будет объявлен в июне 2020 года, его итоги будут подведены в августе. Об этом 6 мая во время совещания с руководителями крупнейших российских НИИ и вузов сообщил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. Крупнейший научный центр по изучению арктических территорий объединит ведущих ученых, исследователей и производителей России. По словам Александра Цыбульского, пандемия коронавируса может внести свои коррективы в график конкурса, но заданные темпы работы по созданию НОЦ не следует снижать.

В России уже созданы пять научно-образовательных центов мирового уровня, Арктический НОЦ станет шестым. Совещание в режиме онлайн-конференции собрало главных участников проекта - руководителей ведущих НИИ страны, занимающихся научными разработками в сфере освоения Арктики. В их числе - Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Центральный НИИ конструкционных материалов «Прометей», МГТУ имени Баумана, филиалы ФИЦ Уральского отделения РАН в Архангельске и Коми, НИИ «Курчатовский институт», представители судостроительных, лесопромышленных и рыбопромышленных предприятий.

В качестве главной площадки для создания НОЦ сегодня рассматривается Северный федеральный университет имени М.В. Ломоносова - единственное научное учреждение подобного уровня, расположенное в Арктической зоне РФ. Главный вуз Архангельска претендует на статус базовой площадки НОЦ не только из-за географического положения, но и благодаря мощному научному потенциалу и многолетним исследованиям Арктики. В работе по созданию центра кроме Архангельской области сегодня также участвуют и представители соседних республик и областей.

По словам главы региона Александра Цыбульского, НОЦ мирового уровня станет главной точкой сбора научных и образовательных компетенций, которые будут использоваться российской экономикой при промышленном освоении арктических территорий России. Главная задача НОЦ — стать межрегиональной площадкой для совместной исследовательской работы вузов, отраслевых научных институтов и ведущих промышленных предприятий страны. Благодаря общим усилиям изыскания ученых будут оперативно внедряться в жизнь и применяться на предприятиях, работающих в Арктической зоне.

В совещании приняли участие руководители ведущих российских НИИ, вузов и промышленных предприятий. Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. КОНОНОВ.

- Для нас создание НОЦ важно еще и потому, что он даст возможность нашим выпускникам найти применение своим знаниям здесь, в родных для себя местах, развиваться как специалистам, создавая инновационные продукты, - подчеркнул Александр Цыбульский.

По словам врио губернатора Архангельской области, подготовительный этап работы близок к завершению: ожидается, что конкурс по созданию НОЦ будет объявлен в июне текущего года, итоги планируется подвести в конце августа.

- Я готов включиться в эту работу и уже провел ряд встреч и консультаций на федеральном уровне, - рассказал Александр Цыбульский участникам совещания. - Не исключено, что ситуация с коронавирусом немного изменит сроки. Однако набранный темп снижать ни в коем случае нельзя.