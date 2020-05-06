Что известно о миллиардере Дмитрие Босове, покончившем с собой в своем особняке на Рублевке

Миллиардер и угольный магнат Дмитрий Босов в ночь на 6 мая покончил с собой в своем доме на Рублевке, в поселке Усово. Его гибель подтвердили в Следственном комитете. По предварительным данным, тело обнаружили родственники. Рядом лежал пистолет Glock 19 gen 4.

Дмитрий Босов — президент и основной владелец группы «Аллтек», куда входят угледобывающая компания «Сибантрацит» и газовый проект «Печора СПГ» на базе месторождений в Ненецком автономном округе. Кроме того, Босову принадлежит 50-процентная доля в угледобывающей компании «Востокуголь».

Покойный занимал 86 место в рейтинге богатейших бизнесменов России-2020 от Forbes, его состояние издание оценило в $1,1 миллиард. Только «Сибантрацит» дает примерно четверть российского угля.

Биография Дмитрия Босова, как и большинства российских олигархов, достаточно разнообразна. Родился в Барнауле, закончил школу с золотой медалью, а затем с красным дипломом — московский техуниверситет имени Баумана. Но по специальности поработать не успел — в «лихие 90-е» ушел в бизнес.

Cильно увлекался хоккеем. И не только в юные годы. «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», созданной по инициативе Владимира Путина.

Дмитрий Босов во время товарищеского хоккейного матча. Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

До того, как стать угольным магнатом, Босов занимался алюминием. В 1997 году стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода, в 2000-м продал его акции и основал «Аллтек».

В последнее время вокруг Босова возникало довольно много конфликтов и серьезных передряг. Ходили разговоры о его связях с арестованным экс-министром Михаилом Абызовым. Вроде как тот дал на Босова показания о добыче угля «в серую» и незаконном выводе средств в офшоры. Об этом активно писали телеграм-каналы, которые также приписывали олигарху злоупотребление алкоголем (что сейчас выдается за одну из возможных причин самоубийства).

В конце апреля возник еще один скандал. Против Босова подал иск бывший сотрудник его американской структуры Фрэнсис Рачоппи, который обвинил миллиардера в нарушениях американского трудового законодательства, на основании чего потребовал выплатить более миллиона долларов. Российскую общественность в этих американских разборках больше задел пикантный момент — из них стало известно, что в США Дмитрий Босов вкладывался в бизнес, связанный с каннабисом (марихуаной — в Калифорнии она, правда, легализована с 2018 года).

До этого в суд на Босова подал его бывший партнер Александр Исаев — о защите деловой репутации и взыскании морального вреда.

Но главные скандалы постоянно возникали вокруг проекта добычи угля на Таймыре, оператором которого стала «дочка» «Востокугля» Арктическая горная компания. Добывать уголь планировалось начать еще в 2019 году, но что-то пошло не так…

Что конкретно могло стать причиной самоубийства бизнесмена, пока не известно. Дмитрию Босову было 52 года.

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