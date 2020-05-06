«Ученики сидят по одному за столом. Запись в парикмахерские на два месяца вперед»: Нетребко, Цветаева, Лика Стар – о снятии ограничений в Италии, Израиле, Австрии

Актриса и блогер Анастасия Цветаева после замужества переехала в Израиль. Актрису даже называли лучшим русскоязычным блогером Израиля. Настя рассказывает о том, как происходит постепенное снятие карантинных ограничений в Израиле, где люди строго соблюдали самоизоляцию с 15 марта. В стране частично снимают ограничения. Цветаева с мужем и детьми живет в городе Герцлия, который находится в 12 км от Тель-Авива. В понедельник Цветаева после карантина проводила дочь Эстер в школу. Блогер сообщает: «Правила на сегодня такие: класс разделили на 2 части. В каждом классе ученики сидят по одному за одним столом на дистанции. Учитывая, что не все отправили детей, то у них в классе меньше 10 человек. В школу в маске. Со справкой от родителей о нормальной температуре. С собой дали ей антисептик для рук. На переменках можно общаться, но не трогать друг друга... Обязательная помывка рук перед ланчем. Продленки нет, пока только уроки и домой… Мы соблюдаем все меры предосторожности и правила. Кузя пока учится онлайн, он в 9 классе. Вернулись пока только 1-3 и 11-12 классы, да и то не везде».

В Израиле открыли магазины и салоны красоты – за исключением тех, что в торговых центрах. Люди могут выходить на улицу только в масках. Цветаева рассказывает, что по-прежнему закрыты кафе, музеи, кинотеатры – все места, где может оказаться большое скопление людей.

Анастасия Цветаева проводила дочь Эстер в школу.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оперная певица Анна Нетребко с семьей живет в Вене, где также разрешили посещать магазины, салоны, но в масках. «Магазины все открылись, и появились длинные очереди. Я слышала, что парикмахерские расписаны на два месяца вперед», - написала в инстаграме Нетребко. Оперная дива, отвечая на вопросы подписчиков, сообщила: «При входе в магазин средство для дезинфекции рук и маски, поэтому и очереди». Кроме того, отметила, что театрально-музыкальная жизнь начнется следующей весной.

Певица Лика Стар с семьей живет на острове Сардиния, в Италии. После снятия первых ограничений гулять можно, но в масках. На пляж не пускают – загорать и купаться нельзя, но можно ловить рыбу с берега. С 1 июня планируют открыть салоны красоты, а с 1 июля - гостиницы. Окончательные решения будут приниматься, исходя из текущей ситуации.