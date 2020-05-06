2020-05-06T21:19:36+03:00
Звезды

«Ученики сидят по одному за столом. Запись в парикмахерские на два месяца вперед»: Нетребко, Цветаева, Лика Стар – о снятии ограничений в Италии, Израиле, Австрии

Театрально-музыкальная жизнь звезд может возобновиться лишь через год
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Анна Нетребко говорит, что в Вене музыкально-театральная жизнь начнется не раньше следующего года.Анна Нетребко говорит, что в Вене музыкально-театральная жизнь начнется не раньше следующего года.
Изменить размер текста:

Актриса и блогер Анастасия Цветаева после замужества переехала в Израиль. Актрису даже называли лучшим русскоязычным блогером Израиля. Настя рассказывает о том, как происходит постепенное снятие карантинных ограничений в Израиле, где люди строго соблюдали самоизоляцию с 15 марта. В стране частично снимают ограничения. Цветаева с мужем и детьми живет в городе Герцлия, который находится в 12 км от Тель-Авива. В понедельник Цветаева после карантина проводила дочь Эстер в школу. Блогер сообщает: «Правила на сегодня такие: класс разделили на 2 части. В каждом классе ученики сидят по одному за одним столом на дистанции. Учитывая, что не все отправили детей, то у них в классе меньше 10 человек. В школу в маске. Со справкой от родителей о нормальной температуре. С собой дали ей антисептик для рук. На переменках можно общаться, но не трогать друг друга... Обязательная помывка рук перед ланчем. Продленки нет, пока только уроки и домой… Мы соблюдаем все меры предосторожности и правила. Кузя пока учится онлайн, он в 9 классе. Вернулись пока только 1-3 и 11-12 классы, да и то не везде».

В Израиле открыли магазины и салоны красоты – за исключением тех, что в торговых центрах. Люди могут выходить на улицу только в масках. Цветаева рассказывает, что по-прежнему закрыты кафе, музеи, кинотеатры – все места, где может оказаться большое скопление людей.

Анастасия Цветаева проводила дочь Эстер в школу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Цветаева проводила дочь Эстер в школу.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оперная певица Анна Нетребко с семьей живет в Вене, где также разрешили посещать магазины, салоны, но в масках. «Магазины все открылись, и появились длинные очереди. Я слышала, что парикмахерские расписаны на два месяца вперед», - написала в инстаграме Нетребко. Оперная дива, отвечая на вопросы подписчиков, сообщила: «При входе в магазин средство для дезинфекции рук и маски, поэтому и очереди». Кроме того, отметила, что театрально-музыкальная жизнь начнется следующей весной.

Певица Лика Стар с семьей живет на острове Сардиния, в Италии. После снятия первых ограничений гулять можно, но в масках. На пляж не пускают – загорать и купаться нельзя, но можно ловить рыбу с берега. С 1 июня планируют открыть салоны красоты, а с 1 июля - гостиницы. Окончательные решения будут приниматься, исходя из текущей ситуации.

Лика Стар надеется на скорое открытие пляжей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лика Стар надеется на скорое открытие пляжей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве еще 39 человек умерли от коронавируса
Число зараженных коронавирусом врачей в мире превысило число инфицированных в Китае
В ближайшие два дня Центральную Россию накроют дожди с грозами
Умер основатель электронной группы Kraftwerk Флориан Шнайдер-Эслебен
В МИД России решительно осуждают высадку наемников в Венесуэле для совершения терратков
В Рособрнадзоре заявили, что не видят альтернативы ЕГЭ
Глава Минобрнауки Фальков находится на самоизоляции
В правительстве разработают меры реагирования на случай ухудшения ситуации с коронавирусом
Путин предложил повысить ответственность за нарушения требований пожарной безопасности
Военным запретят распространять в СМИ и соцсетях информацию о службе
Помпео сообщил Лаврову о готовности Вашингтона обсуждать контроль над вооружением
Южная Осетия с 10 мая закрывает границу с Россией
Помпео не исключил версию о появлении коронавируса в лаборатории
В США застрелили китайского ученого, который был "на пороге открытия" механизмов коронавируса
В Кремле не согласны с исследованиями «Левада-центра»
В правительстве одобрили законопроект о переносе сроков переписи населения
Источник: Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой