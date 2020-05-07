2020-05-07T01:29:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 7 мая 2020 года составило 21327 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 7 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Режим самоизоляции в России действует до 11 мая включительноРежим самоизоляции в России действует до 11 мая включительноФото: Мария ЛЕНЦ
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Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 7 мая 2020 года составило 21327 человек. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 1462 пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 165929 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день в 82 регионах медики выявили 10559 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (5858) и Подмосковье (829), Санкт-Петербург (312), Нижегородская область (272) и республика Дагестан (181), а также Мурманская область (137), Кабардино-Балкарская Республика (105), Ямало-Ненецкий автономный округ (105) и республика Татарстан (102). Меньше всего в Смоленской и Курганской областях, Камчатском крае, республике Алтай и Чукотском автономном округе – по одному новому инфицированному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, даже во время всеобщей самоизоляции есть сферы, где срочно требуются рабочие руки. «КП» проанализировала крупнейшие ресурсы по поиску работы и работников, а также экспертные мнения и составила рейтинг сфер, где в нынешние непростые времена очень нужны люди.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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