2020-05-06T23:22:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 7 мая 2020 достигло 166 127

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 7 мая 2020 года
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Фото: REUTERS
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Число заболевших коронавирусом в России на 7 мая 2020 года достигло 166 127, увеличившись за минувшие сутки на 10 533 человек. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с распространением COVID-19.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (85 973, +5858), Московской области (16 590, +829), Санкт-Петербурге (5884, +312), Нижегородской (3298, +272) и Мурманской (2237, +136) областях, Республике Дагестан (2267, +181). Еще в 14 регионах более тысячи заболевших, в том числе в Тульской (1445, +77), Ростовской (1434, +81), Калужской (1407, +98), Брянской (1367, +80) и Свердловской (1353, +76) областях, в Краснодарском крае (1534, +97) и Республике Татарстан (1310, +102).

С начала эпидемии благополучно излечились от коронавируса 21 370 пациентов, за сутки это число увеличилось на 1447. COVID-19 унес 1540 жизней. По данным портала стопкоронавирус.рф, всего проведено более 4,6 миллионов тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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