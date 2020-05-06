Германия выходит из карантина: открываются магазины, возобновляются матчи Бундеслиги

В России и ФРГ количество случаев коронавируса сейчас совпадает: 164,8 и 165,9 тыс. соответственно. А вот суточный прирост за последнее время различается на порядок: у них — примерно по тысяче, у нас — около десяти тысяч новых случаев ежедневно.

На этом фоне Германия постепенно снимает блокаду. Матчи Бундеслиги (национального чемпиона по футболу) — уже 1,5 месяца остановленные из-за «чумы 2020 года» — планируют возобновить со второй половины мая. Первоначально проводить их будут без болельщиков. Немецкое спортивное начальство оценивает риски как минимальные: из 1,7 тыс. протестированных игроков и сотрудников команд первого и второго дивизиона Бундеслиги — «корона» найдена лишь у десяти.

Между тем возвращаются к жизни и более близкие простому человеку места — непродовольственные магазины. Покупателям в них по-прежнему необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. В общественном транспорте и публичных местах нужно носить маски.

Также разрешены встречи между «жителями двух домохозяйств» и визиты «друзей и родственников, с кем у вас имеется постоянный контакт».

Правда, если на какой-либо территории зарегистрируют более 50 новых случаев заражения на 100 тыс. жителей в ближайшие 7 дней — жёсткие меры будут возобновлены.

— Нашу цель: замедлить распространение эпидемии — мы выполнили, а также смогли защитить систему здравоохранения [от чрезмерного наплыва больных в случае неуправляемого распространения инфекции — ред.], — констатирует канцлер ФРГ Ангела Меркель.