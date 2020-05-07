2020-05-07T01:57:12+03:00
Звезды

Пластика или само выросло? Агата Муцениеце поделилась старым снимком без пышной груди

Поклонники актрисы удивились явным переменам в ее фигуре
Ирина СУХАНОВА
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В последнее время Агата часто носит наряды с глубоким декольте. Фото: Инстаграм.В последнее время Агата часто носит наряды с глубоким декольте. Фото: Инстаграм.
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Агата Муцениеце в Инстаграме поделилась старой фотографией: 31-летняя актриса показала, как она выглядела в 19 лет. В те года Агата начинала модельную карьеру, и этот кадр был сделан во время одной из фотосессий. На архивном снимке будущая звезда сериала «Закрытая школа» выглядит хрупкой и беззащитной. «Совсем не изменилась», - пишут фолловеры в комментариях.

Впрочем, какое-какие перемены во внешности Агаты все же произошли. И это не могли не отменить внимательные подписчики. В последнее время Муцениеце часто носит наряды с глубокими декольте, подчеркивающими ее пышную грудь. Особенно ее прекрасные формы оценили зрители телепроекта «Голос.Дети», в котором Агата была одной из ведущих. А на старом снимке прелести актрисы выглядят гораздо скромнее.

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Мне тут 19 лет Ph: @sashagusov
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«А где грудь», «Хм, странно, неужели пластика?», «Чего вы удивляетесь – двое детей, вполне естественно, что грудь увеличилась», «Не верю, что сама могла так вырасти», - пишут фолловеры в Инстаграме. Большинство поклонников, все-таки сходятся во мнении, что Агата по-прежнему выглядит такой же молодой и красивой, как в 19 лет.

Сейчас актриса переживает непростой развод. Агата забрала двоих детей и съехала из загородного дома, принадлежащего ее мужу, актеру Павлу Прилучному. Слухи о том, что в звездном семействе не все ладно, появились в прошлом году, когда в полицию поступил вызов из загородного дома звездных супругов. Когда наряд приехал, Агата пожаловалась на мужа-дебошира. Впрочем, скандал потом замяли. Но уже этой зимой Муцениеце заявила, что больше не может жить в браке и подает на развод. А месяц назад в Инстаграме появилось шокирующее видео: в ролике заплаканная Агата рассказала, что во время самоизоляции Павел поднял на нее руку, разбил ее телефон, напугал и довел до слез детей, а потом выгнал их на улицу. После этого актриса собрала вещи и переехала в московскую квартиру.

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Друзья, я всегда очень переживаю перед прямым эфиром ))) Поддержите меня, деток, голосуйте и пойте вместе с нами) надеюсь мы все сегодня получим невероятное удовольствие! #голосдети #прямойэфир
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Агата и Павел познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» - они были одной из самых красивых пар российского кино. Супруги поженились в 2011 году, у них родились двое детей. Карьера Павла пошла в гору, а Агата все эти годы больше занималась домом и детьми. Но теперь, похоже, ее профессиональные дела тоже улучшились. Муцениеце приглашают в телешоу, а в ее Инстаграме появилось много рекламных постов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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