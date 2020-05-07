Коронавирус в Турции, последние новости на 7 мая 2020: с начала эпидемии заболели больше 130 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе в Турции на 7 мая 2020 года таковы: общее число случаев заражения достигло 131 744, скончались 3 584 человека, 78 202 человека - выздоровели.

С 11 мая в стране возобновляется работа основных промышленных предприятий. Совсем скоро Турция начнет поэтапно выходить из режима самоизоляции. С каждым днем число новых случаев заболевания уменьшается, все больше пациентов выздоравливает. Отметим, что в стране не было дефицита защитных средств, аппаратов ИВЛ или медикаментов. Более того, Турция помогала и другим странам, более пострадавшим от коронавируса, отправляя им грузы с медицинской помощью.

Возможно, отсутствию дефицита и внезапных вспышек заболевания поспособствовали строгие ограничительные меры, которые ввели в стране в марте. Всем, кто младше 20 лет и старше 65 лет, запретили выходить из дома, а остальные могли дойти до аптеки, продуктового магазина и выгулять собаку у дома.

Кроме того, в стране до сих пор вводят комендантский час. О нем говорят заранее, чтобы местные жители спокойно сходили в супермаркет и купили продукты на несколько дней. А въезды и выезды в некоторых крупных городах все еще закрыты.

В случае, если ситуация с COVID-19 в Турции летом нормализуется окончательно, вполне возможно, что границы для туристов откроют. Владельцы отелей, кстати, уже сообщили, что повышать цены они не собираются.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 7 мая 2020 года, накануне за сутки число случаев заражения возросло более чем на 2 тысячи. Скончались еще 64 пациента.