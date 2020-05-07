Коронавирус в Италии, последние новости на 7 мая 2020: за сутки вылечились больше 8 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе в Италии на 7 мая 2020 года таковы: с начала эпидемии заболели 214 457 человек, 93 245 человек выздоровели, 29 684 - скончались.

Инфекция охватила территории страны довольно быстро. В больницах не хватало мест для новых пациентов, ощущался дефицит защитных средств. Во многих регионах быстро строили полевые госпитали, в некоторых из них работали и медики из-за рубежа, прибывшие на помощь.

Чтобы остановить распространение инфекции, в стране ввели карантинные меры: итальянцам запретили выходить из дома без крайней необходимости. Разрешалось посещать ближайший магазин, аптеку у дома и выгуливать собаку. Конечно, ходить в гости или встречаться с друзьями категорически запретили. За нарушения ограничительных мер - штраф.

Но, к счастью, сейчас ситуация с COVID-19 нормализовалась. С 4 мая в Италии начали снимать ограничительные меры, которые ввели ранее из-за распространения коронавируса. Теперь местные жители могут заниматься спортом на улице, гулять в ближайших парках, встречаться со своими родственниками. Но все, кто старше 65 лет, по-прежнему обязаны носить медицинские маски ради безопасности.

Постепенно в Италии начнут открываться салоны красоты, фитнес-клубы и заведения общепита. Но и там будут действовать ограничительные меры.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 7 мая 2020 года, накануне за сутки от COVID-19 вылечились больше 8 тысяч человек. Поэтому общее число зараженных сократилось сразу почти на 7 тысяч. Сейчас их 91528.