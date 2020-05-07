2020-05-07T08:03:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 7 мая 2020: в Нью-Йорке от инфекции скончались больше 25 тысяч человек

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 7 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в США, последние новости на 7 мая 2020: в стране выявлено 1 228 603 случаев заражения с начала эпидемииКоронавирус в США, последние новости на 7 мая 2020: в стране выявлено 1 228 603 случаев заражения с начала эпидемииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Страна занимает первое место в мире по распространению COVID-19. В штатах введен режим ЧС и строгие ограничительные меры. Последние новости о коронавирусе в США на 7 мая 2020 года таковы: в стране выявлено 1 228 603 случаев заражения с начала эпидемии, 73 431 человек скончался, 189 910 человек - вылечились.

Из-за сложившейся ситуации без работы остались миллионы человек. Эксперты считают, что уровень безработицы в стране уже близок к тому, что был во времена Великой депрессии.

Также в США прогнозируют дефицит мясной продукции. Дело в том, что из-за коронавируса уже закрылись несколько крупных мясокомбинатов, на одном из них, к примеру, заразились сотни работников.

Больше всего жертв в штате Нью-Йорк, где от инфекции скончались 25 623 человека. В больницах не хватает мест для пациентов, даже кафедральный собор пришлось переоборудовать под госпиталь. Местным жителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и ходить по городу только в медицинских масках.

Между тем, группа Белого дома по борьбе с COVID-19 в ближайшее время прекратит работу. Вместо нее создадут группу, которая начнет заниматься вопросами восстановления экономики США, и страна постепенно начнет выходить из карантина.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 7 мая 2020 года, стало известно о том, что россияне смогут вернуться домой рейсом «Нью-Йорк – Москва» 14 мая. Списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на портале «Госуслуги». Количество мест на борту самолета ограничено.

В Нью-Йорке подготовили не менее 10 рефрижераторов под жертв COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Аномальное тепло покинет Москву, но вскоре вернётся
Объём внешней торговли Китая упал на 7,5%
Россияне стали реже получать водительские права
В США смоделировали термоядерный удар по Москве
Последние новости на утро 7 мая 2020: В Роспотребнадзоре рассказали, как будут снимать ограничения из-за коронавируса
Из-за утечки газа на химзаводе в Индии погибли пять человек, пострадали около 200
Врач назвал симптомы, при которых надо вызвать «Скорую помощь»
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 мая 2020 года составило 8458 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 7 мая 2020: подготовлено 125 мест в Одинцовской больнице
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 7 мая 2020 года составило 16 590 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 7 мая 2020 года возросло до 905 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 7 мая 2020: Стало известно, когда начнут работу промышленные предприятия
Число заболевших коронавирусом в Москве на 7 мая 2020 года достигло 85 973 человек
С начала апреля МЧС продезинфицировало 820 больниц и 615 школ
США могут обнародовать 53 документа о «российском вмешательстве»
Онищенко: Коронавирус уже «выдыхается»