Коронавирус в США, последние новости на 7 мая 2020: в Нью-Йорке от инфекции скончались больше 25 тысяч человек

Страна занимает первое место в мире по распространению COVID-19. В штатах введен режим ЧС и строгие ограничительные меры. Последние новости о коронавирусе в США на 7 мая 2020 года таковы: в стране выявлено 1 228 603 случаев заражения с начала эпидемии, 73 431 человек скончался, 189 910 человек - вылечились.

Из-за сложившейся ситуации без работы остались миллионы человек. Эксперты считают, что уровень безработицы в стране уже близок к тому, что был во времена Великой депрессии.

Также в США прогнозируют дефицит мясной продукции. Дело в том, что из-за коронавируса уже закрылись несколько крупных мясокомбинатов, на одном из них, к примеру, заразились сотни работников.

Больше всего жертв в штате Нью-Йорк, где от инфекции скончались 25 623 человека. В больницах не хватает мест для пациентов, даже кафедральный собор пришлось переоборудовать под госпиталь. Местным жителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и ходить по городу только в медицинских масках.

Между тем, группа Белого дома по борьбе с COVID-19 в ближайшее время прекратит работу. Вместо нее создадут группу, которая начнет заниматься вопросами восстановления экономики США, и страна постепенно начнет выходить из карантина.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 7 мая 2020 года, стало известно о том, что россияне смогут вернуться домой рейсом «Нью-Йорк – Москва» 14 мая. Списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на портале «Госуслуги». Количество мест на борту самолета ограничено.