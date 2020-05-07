«Никто не забыт…»: готовимся к 75-летию Великой Победы

Накануне 75-летия Великой Победы по всей стране идет активная работа по ремонту и благоустройству воинских захоронений, памятников, обелисков советским воинам-освободителям. Во многих регионах работы продолжатся в течение всего юбилейного года.

«Мы должны не только рассказывать молодому поколению о подвигах наших дедов и прадедов, но и прививать им бережное отношение к памятникам, созданным в честь воинов-освободителей, героев нашей Родины, - пояснил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. - Регионы подошли к задаче по благоустройству мест славы со всей ответственностью. И в канун праздника приятно видеть, что большинство обелисков уже приведены в порядок. Теперь осталось приложить максимум усилий, чтобы сохранить и поддерживать в дальнейшем рукотворную память в достойном состоянии».

Многие работы проводились при активном участии Минстроя России. Мы расскажем о некоторых проектах.

Липецк и Самара: гигантские граффити на высотках

В середине апреля на первой высотке Липецка, что на улице Яна Берзина, появилось граффити, посвященное 75-летию Победы. Команда художников под руководством Тимура Молотова представила композицию, предложенную участником конкурса детского рисунка Михаилом Колобовниковым. Объем работ получился гигантский! «Холстом» для изображения стала часть 70-метрового фасада.

Победное граффити на улице Яна Берзина в Липецке. Скриншот видео

Граффити на Яна Берзина стало первым в Липецкой области, выполненным в рамках акции по нанесению монументальных настенных изображений в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Следующий объект - многоквартирный дом на проспекте Победы, на котором будет создано граффити с изображением советского летчика и участника спасения экипажа парохода «Челюскин» Михаила Водопьянова. Приступить к работам планируется после завершения капитального ремонта фасада дома, в августе этого года.

В мае на улице Урицкого в Самаре появится победное граффити, посвященное сразу трем героям Великой Отечественной войны: народному артисту СССР и участнику ВОВ Михаилу Пуговкину, летчице Ольге Санфировой и передовику советского авиастроения Дмитрию Ворфоломееву.

Также Самара стала первым городом, оформленным в рамках всероссийской граффити-акции «Портрет памяти», которую запустила Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов. 9 Мая 2018 года в городе состоялось торжественное открытие граффити с изображением Мамкина Александра Петровича, летчика, пожертвовавшего жизнью ради спасения детей из немецких концлагерей.

«Тенденция создавать граффити, посвященные героям нашей страны, решает сразу несколько задач: преображает города, несет в себе культурный код и воспитательную функцию - просвещение и патриотическое воспитание молодежи. Кроме того, проект реализуется в рамках программы капитального ремонта фасадов, преображая таким образом наши города», - рассказал замглавы Минстроя России Максим Егоров.

Дальний Восток: отремонтируют более трети воинских захоронений

В ближайшие годы на Дальнем Востоке отремонтируют более трети воинских захоронений, связанных со Второй мировой войной и предшествующими ей событиями.

Всего в дальневосточных регионах насчитывается 1,3 тыс. воинских захоронений. Автор фото: Лев ФЕДОСЕЕВ/ТАСС

«Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» рассчитана до 2024 года. Она в том числе предусматривает ремонт, реставрацию и благоустройство 9,7 тыс. воинских захоронений, 488 из которых находятся на территории Дальневосточного федерального округа, - отметил в интервью ТАСС помощник заместителя министра обороны РФ, член центрального совета Российского военно-исторического общества (РВИО), генерал-майор Александр Кирилин. - Всего в дальневосточных регионах насчитывается 1,3 тыс. воинских захоронений. Таким образом, по федеральной программе на Дальнем Востоке отремонтируют 37% воинских захоронений».

Причем речь идет не только о захоронениях 1945 года, когда войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов участвовали в разгроме японских милитаристов, но и более ранних, относящихся к конфликтам на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году, у озера Хасан в 1938-м и возле монгольской реки Халхин-Гол годом позднее.

Согласно результатам паспортизации, половина всех воинских захоронений на Дальнем Востоке сосредоточены в двух регионах - в Приморском и Забайкальском краях. Более того, в Забайкалье и Приморье похоронены 11,2 тыс. советских воинов - это три четверти от общего числа защитников Отечества, погребенных на воинских захоронениях Дальнего Востока.

Санкт-Петербург: 75 кустов сирени появились в Парке Победы

На территории Парка Победы прошла посадка кустарников. Вдоль проспекта Юрия Гагарина садовники высадили двухрядную живую изгородь из 850 кустов альпийской смородины. В оранжерее уже подрастает рассада цветов - более 13 тысяч виол и 106 тысяч однолетников украсят цветники в мае и июне. На клумбах зацветут бегонии и флоксы, петунии и китайские гвоздики, георгины и тагетес. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне к 9 Мая высажены 75 кустов сирени.

В этом году Парк Победы ждет серьезное пополнение - всего на его территории планируется высадить 572 дерева и 2000 кустарников. Среди пород деревьев преобладают липы - 155 саженцев. Парк также украсят саженцы еще 15 пород деревьев. В частности, на аллеях появятся 50 рябин, 35 сосен, 30 плакучих ив, 20 красных дубов, 30 сибирских лиственниц, 30 декоративных яблонь и других деревьев.

Обратим внимание, что парк в Московском районе Петербурга - ровесник Победы. Он был заложен 7 октября 1945 года. В 2020 году Парк Победы отмечает свое 75-летие.

Ржев: реставрация Обелиска советским воинам завершена

В 2019 году в городе Ржеве закончена реставрация обелиска советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас завершается благоустройство прилегающей территории и расположенной рядом парковой зоны. В 2020 году также планируется отремонтировать подход к обелиску.

«Мы масштабно подошли к приведению в порядок дорог в городе, общественных территорий. Центральной площадкой 75-летия Победы станет Ржевский мемориал. В целом видим, что обстановка в городе меняется в лучшую сторону, - сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. - Ржев - это город нашей истории, и в 2020 году мы продолжим работу по приведению в порядок муниципальных дорог и других объектов».

У основания мемориала перечислены имена солдат и офицеров, погибших подо Ржевом. Фото: vikipedia.org

Недавно завершился монтаж центрального монумента комплекса - фигуры Советского солдата во Ржеве. У основания мемориала установлены листы кортеновской стали, на которых запечатлены имена солдат и офицеров, погибших подо Ржевом. На 90% выполнены работы по строительству музейных павильонов, внутри помещений идет отделка.

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.