2020-05-07T11:24:00+03:00
Политика

Совещание Владимира Путина по транспорту и авиации 7 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Прямую онлайн-трансляцию совещания Владимира Путина по транспорту и авиации 7 мая 2020 смотрите после 13:00 (мск)
Ксения АНУФРИЕВА
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Участники встречи обсудят транспортные вопросы в не простой эпидемиологической и экономической ситуацииУчастники встречи обсудят транспортные вопросы в не простой эпидемиологической и экономической ситуацииФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин 7 мая 2020 года проведет совещание по ситуации в сфере транспорта и авиации во время пандемии коронавируса на территории государства. Об этом глава страны заявил во время вчерашней видео-конференции с российским правительством. KP.RU будет вести видеотрансляцию мероприятия.

В настоящее время президент России находится в государственной резиденции Ново-Огарево. Участники встречи обсудят транспортные вопросы в не простой эпидемиологической и экономической ситуации.

На вчерашнем совещании с кабинетом министров Владимир Путин обсудил поэтапный выход из режима ограничений начиная с 12 мая, отметив, что необходимо иметь четкий план по выходу из самоизоляции для регионов страны. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила три этапа по снятию ограничений, которые будут способствовать эффективной борьбе с пандемией и поддержку граждан и предприятий страны.

Совещание Владимира Путина по транспорту и авиации 7 мая 2020: прямая онлайн-трансляция.В последние недели у президента России была целая серия встреч, на которых рассматривалось положение дел в различных отраслях

ИСТОЧНИК KP.RU

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