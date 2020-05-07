Совещание Владимира Путина по транспорту и авиации 7 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Российский президент Владимир Путин 7 мая 2020 года проведет совещание по ситуации в сфере транспорта и авиации во время пандемии коронавируса на территории государства. Об этом глава страны заявил во время вчерашней видео-конференции с российским правительством. KP.RU будет вести видеотрансляцию мероприятия.

В настоящее время президент России находится в государственной резиденции Ново-Огарево. Участники встречи обсудят транспортные вопросы в не простой эпидемиологической и экономической ситуации.

На вчерашнем совещании с кабинетом министров Владимир Путин обсудил поэтапный выход из режима ограничений начиная с 12 мая, отметив, что необходимо иметь четкий план по выходу из самоизоляции для регионов страны. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила три этапа по снятию ограничений, которые будут способствовать эффективной борьбе с пандемией и поддержку граждан и предприятий страны.