2020-05-07T19:36:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Китае, последние новости на 7 мая 2020: выявлено два ввозных случая

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 7 мая 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Уровень эпидемиологической опасности, связанный с распространением коронавируса, во всех регионах Китая стал низким.Уровень эпидемиологической опасности, связанный с распространением коронавируса, во всех регионах Китая стал низким.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По состоянию на 7 мая 2020 года в Китае за сутки выявлено всего два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за последние сутки в стране были обнаружены шесть бессимптомных носителей вируса в стране. От вируса вылечились еще 46 человек, погибших за сутки нет. В общей сложности с начала эпидемии в Китае коронавирусом заболели 82 885 человек, вылечились 77 957 человек и 4633 скончались.

Уровень эпидемиологической опасности, связанный с распространением коронавируса, во всех регионах Китая стал низким. Как сообщает Центральное телевидение КНР, регионов с высоким или средним уровнем угрозы в стране не осталось. - С 00:00 7 мая риск эпидемиологической опасности был понижен в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, - сообщает телевидение.

Днем ранее уровень угрозы понизили власти граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян в городах Суйфэньхэ и Харбин.

Тем временем в Америке убит исследователь из Китая, который занимался изучением природы коронавируса. Убийцей оказался его знакомый, который после преступления свел счеты с жизнью. Убитый работал над расшифровкой клеточных механизмов, лежащих в основе COVID-19. Бинг Лю заявлял, что готов сделать важное открытие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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