Новые аферы в интернете на фоне COVID-19: больной сосед, который угрожает заразить коронавирусом

Кому война, а кому мать родна: интернет-мошенники начали практиковать новые способы вымогательства на фоне пандемии коронавируса. На электронную почту приходит письмо якобы от больного соседа. Текст подобных сообщений kp.ru предоставила компания ESET, которая занимается защитой от киберугроз.

«Тесты подтвердили у меня коронавирус. Доктора говорят, что через неделю я покину этот мир. Мои родители оставили меня. А ты в это время наслаждаешься жизнью. Я считаю, это нечестно и ты должен заплатить мне. Тогда я останусь дома и не стану пытаться заразить тебя. Жизнь или деньги. Поспеши! С каждым часом я ненавижу тебя больше и больше».

Следом идет номер электронного кошелька, куда вымогатели собирают деньги.

Еще один новый вид аферы — фейковая помощь пострадавшим. На почту приходит сообщение с предложением получить продуктовый набор. Подробную информацию предлагают узнать по ссылке. Когда доверчивый пользователь кликает, на его гаджет устанавливается вирусной программное обеспечение.

Отметим, что образцы подобных писем на английском языке. То есть пока распространены на Западе. Но не исключено, что подобные способы мошенничества могут адаптировать для русскоговорящих пользователей.

КАКИЕ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЮТ ВИРТУАЛЬНЫЕ КОВИД-АФЕРЫ

Мошенничество, ставшее классическим, но переродившиеся в новую форму. Злоумышленники получают доступ к веб-камере компьютера или смартфона. Затем начинают угрожать пользователю, что если он не пришлет выкуп, всем его друзьям разошлют интимное видео с его участием. Сейчас же вместо рассылки грозятся заразить всех коронавирусом, если не переведешь выкуп. Правда как это осуществят не сообщается. Очевидно, надеются на поговорку «У страха глаза велики».

Еще один способ — на почту приходит письмо с вложением. Автор сообщения божится, что если скачать его, то можно узнать о секретных способах, как не заразиться COVID-19. Если пойти на поводу и кликнуть, на компьютер попадает вирус.

В Сети можно наткнуться на сайты, предлагающие купить защитные маски по хорошей цене. Для доставки нужно сделать онлайн-покупку. Когда вы вводите данные банковской карты, с нее списывают деньги. Товар никто не присылает.

НА ЗАМЕТКУ

Как не стать жертвой мошенников в интернете

Не открывайте сообщения от незнакомых пользователей. Тем более не следует переходить по ссылкам из их сообщений и скачивать на свое устройство какие-либо файлы.

Не вводите данные банковских карт в незнакомых онлайн-магазинах. Прежде поищите реальные отзывы на ресурс в интернете.

Если не уверены в себе, то можете купить антивирусные программы. Большинство современных сервисов предупреждают о подозрительных действиях и ресурсах в интернете. Ключ на годовой антивирус стоит около 1-2 тысяч рублей. Есть и бесплатные версии с ограниченным функционалом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенничество во время коронавируса: шесть самых популярных уловок

Мошенники всех мастей сегодня похлеще коронавируса. Пользуются тем, что москвичи всех возрастов сидят дома в самоизоляции или на карантине. Фальшивые газовики, санитарные врачи, социальные работники ходят по квартирам, звонят на мобильники, скидывают ссылки на электронку - и, прикрываясь вирусом, берут на испуг. Та еще зараза! (подробности)